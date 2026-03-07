Bimbo col cuore bruciato, le ispezioni a Bolzano e cosa non torna nelle indagini sulla morte di Domenico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un possibile errore medico nella fase di prelievo dell’organo potrebbe aver provocato danni al cuore destinato al trapianto. È quanto viene ipotizzato dopo le verifiche condotte dagli ispettori del Ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti sulla morte del piccolo Domenico, il “bimbo dal cuore bruciato”, secondo le prime ricostruzioni trapelate dalla stampa. Ma non è chiaro se tale errore si sia verificato effettivamente, né se sia stato determinante nella morte del bimbo.

Cuore bruciato, indagine degli ispettori

In sintesi, il cuore del donatore potrebbe essere stato compromesso già quando si trovava ancora nel torace, a causa di un farmaco somministrato con un dosaggio errato durante le procedure ospedaliere a Bolzano.

Che gli ispettori ministeriali fossero al lavoro era noto da giorni, ma i dettagli sulla possibile svolta vengono diffusi dal quotidiano La Repubblica, tramite un articolo del giornalista Michele Bocci, esperto in materia e già autore di un libro-inchiesta sulla sanità.

ANSA

Gli ispettori, viene scritto, dopo aver effettuato sopralluoghi sia all’ospedale di Bolzano sia al Monaldi di Napoli, sono rientrati a Roma all’inizio della settimana. Giovedì si sono riuniti con i vertici del ministero e del Centro nazionale trapianti per un primo bilancio delle verifiche. Una relazione dettagliata verrà inviata successivamente, ma già ora emergono elementi che potrebbero rivelarsi importanti per l’inchiesta della procura di Napoli.

Gli ispettori hanno ascoltato il personale sanitario coinvolto nelle operazioni di prelievo e donazione degli organi e analizzato la documentazione disponibile.

Tra le circostanze più rilevanti emerse durante l’indagine c’è quanto sarebbe accaduto la mattina del 23 dicembre a Bolzano: i chirurghi arrivati da Innsbruck per il prelievo di fegato e reni avrebbero già segnalato un problema durante l’intervento: un’incisione considerata troppo piccola avrebbe impedito il corretto drenaggio del sangue, causando il rigonfiamento degli organi.

Secondo quanto riferito, uno dei medici austriaci sarebbe intervenuto direttamente per risolvere la situazione in sala operatoria. Proprio durante quel momento critico si stava svolgendo un’altra fase fondamentale della procedura: la cardioplegia. Si tratta della somministrazione di un farmaco necessario per fermare il battito cardiaco e preservare l’organo prima del prelievo.

Gli ispettori avrebbero raccolto una versione secondo la quale la procedura sarebbe stata interrotta a causa delle difficoltà chirurgiche. Al momento dell’interruzione sarebbero già stati iniettati circa 600 cc del medicinale, pari a circa due terzi della dose prevista. La somministrazione non sarebbe poi stata ripresa, scrive ancora Repubblica.

Dosaggio incompleto e ipotesi danni al cuore

Secondo gli ispettori, proprio questo dosaggio incompleto potrebbe aver causato danni al cuore prima ancora che si verificassero altri errori nella conservazione dell’organo.

Si tratta però di una valutazione preliminare: gli ispettori sottolineano infatti che sull’organo non sono state rilevate tracce visibili del possibile danno. Per stabilire con certezza gli effetti della procedura sarà necessario attendere i risultati degli esami sui tessuti disposti nell’ambito dell’autopsia. Solo queste analisi potranno chiarire se la cardioplegia incompleta abbia effettivamente compromesso il cuore.

Indagini sul ghiaccio e sul box

Ci sono poi due altri nodi da sciogliere, sui quali però l’attenzione si è già accesa da tempo: si tratta del ghiaccio utilizzato per la conservazione del cuore e del box scelto per il trasporto dell’organo. L’avvocato della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi, ha recentemente ribadito che i sanitari “non riuscivano neanche a estrarre il contenitore” del cuore “dal box in quanto ghiacciato”.

E bisognerà stabilire inoltre in che misura ciascun elemento della ipotetica catena di errori, se effettivamente accertato, abbia inciso sulle condizioni del nuovo cuore del piccolo Domenico.