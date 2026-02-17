Bimbo col cuore bruciato, possibile nuovo trapianto disponibile: mamma convocata d'urgenza in ospedale

La speranza di un nuovo trapianto non si è mai spenta, ma nell’ultima ora sembra diventata una certezza: la madre del piccolo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli è stata convocata d’urgenza. L’avvocato ipotizza che sia stato trovato un cuore trapiantabile che potrebbe finalmente salvare la vita al bambino. “Siamo stati convocati in direzione sanitaria d’urgenza, la signora è dentro. Si parla di notizie positive, mi ha chiamato e mi ha detto che ci sono notizie positive”, ha detto il legale Francesco Petruzzi in diretta a È Sempre Cartabianca, dove anche la donna avrebbe dovuto presenziare prima di ricevere la chiamata.

Un nuovo cuore per Domenico

Un nuovo cuore è arrivato. La notizia è stata data da Francesco Petruzzi, l’avvocato di mamma Patrizia, in diretta da È Sempre Cartabianca.

La donna avrebbe dovuto partecipare al format condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, ma improvvisamente è stata chiamata dall’ospedale Monaldi: per Domenico c’è una nuova speranza.

Articolo in aggiornamento