Bimbo col cuore bruciato, sfogo dei genitori a Storie Italiane: "Non andiamo in tv per soldi o per divertirci"

Patrizia Mercolino, la madre del bimbo col cuore bruciato, è stata ospite del programma “Storie Italiane” con Eleonora Daniele. La donna ha ribadito che, col marito, continua a lottare e ad andare in Tv per mantenere “i riflettori accesi” sulla storia di Domenico. “Non veniamo a divertirci” ma “speriamo che non succeda più” una vicenda simile alla loro.

Le parole della madre di Domenico

Domenico era un bambino di due anni e mezzo a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato” e che è deceduto un paio di mesi dopo il trapianto.

La madre, Patrizia Mercolino, sta continuando a battersi per far venire alla luce quanto accaduto al figlio e l’eventuale caso di mala sanità, su cui è aperta un’indagine, che ha portato alla morte del piccolo.

“Siamo genitori – ha detto a Storie Italiane – non veniamo a divertirci in televisione. Per noi è molto difficile e la gente è molto cattiva”.

Il padre Antonio ha confermato alla conduttrice Eleonora Daniele che qualcuno sta criticando il fatto che i genitori di Domenico continuino a parlare con i media.

“Dicono che stiamo venendo in Tv per fare i soldi“, ha spiegato l’uomo, visibilmente provato dalla perdita del figlio e dalla situazione.

Daniele ha quindi sottolineato che i due non sono stati pagati per essere in trasmissione, ma sono stati invitate per cercare la verità.

“Dobbiamo fare in modo che non succeda più, a nessun altro bambino”, ha sottolineato Patrizia.

L’incidente probatorio

In studio a Storie Italiane è presente anche l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi che ha confermato che sull’indagine “c’è l’incidente probatorio in corso”.

“Per quanto riguarda il mio team del medico legale – ha spiegato – sta procedendo a stilare la relazione di parte”.

Si è in attesa dell’appuntamento al Policlinico di Bari dove andranno avanti gli esami.

“L’11 settembre ci sarà l’udienza dove verrà depositata la relazione del collegio voluta dal gip”, ha fatto sapere Petruzzi.

I medici sospesi e l’arrivo del team del Bambino Gesù

Petruzzi ha spiegato che dal Monaldi le risposte “sono arrivate con i fatti, anche se un po’ tardi”.

Sono stati sospesi due medici senza stipendio “e ho visto che l’ospedale ha aperto un bando per l’assunzione di due nuovi dirigenti medici per la cardiochirurgia pediatrica”, ha aggiunto il legale.

Alla domanda su come abbiano commentato la notizia dell’arrivo nel reparto del nosocomio campano di un team proveniente dal Bambino Gesù di Roma, Patrizia ha chiarito di essere dispiaciuta “che la figura del Monaldi andasse a rotoli per colpa di questa situazione”.

“Io, purtroppo, frequento il Monaldi da tre anni – ha spiegato Mercolino – è un ospedale d’eccellenza e anche le persone che ci lavorano”.

“Deve pagare solo chi ha sbagliato con mio figlio. Lui deve avere giustizia“, è la richiesta della madre di Domenico.

L’indagine sulla morte di Domenico

Attualmente sono sette i medici dell’ospedale partenopeo iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo tra cui l’equipe che a Bolzano ha eseguito l’espianto dell’organo, poi arrivato a Napoli danneggiato dalle basse temperature generate dall’uso del ghiaccio secco al posto di quello tradizionale, e quella che a Napoli ha eseguito il trapianto.

Il 28 aprile, all’istituto di medicina legale di Bari, i periti del tribunale e i consulenti degli indagati prenderanno parte a una serie di accertamenti sul cuore del bimbo e su quello espiantato a Bolzano finiti entrambi sotto sequestro.

Intanto il Nas di Napoli all’ospedale Monaldi e i militari dello stesso nucleo di Trento a Bolzano stanno continuano ad ascoltare sanitari nell’ambito delle indagini.