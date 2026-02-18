Bimbo col cuore bruciato, si valuta la compatibilità: chi è il donatore, la lista d'attesa e le incognite

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

C’è un nuovo organo per il bambino a cui è stato trapiantato il cuore bruciato, ma restano diverse incognite da risolvere prima di dare il via libera a un’ulteriore operazione. Il piccolo sarebbe stato il primo della lista se il donatore fosse stato del gruppo B, come il suo. Invece si tratterebbe di un bambino di 3 anni, morto a causa di una leucemia, del gruppo 0 rh+. I legali della famiglia: “Si valuterà con il team la trapiantabilità“.

Chi è il donatore e la lista d’attesa

Come riporta La Repubblica, il donatore sarebbe un bimbo di tre anni deceduto a seguito della leucemia.

Il suo gruppo sanguigno sarebbe 0 rh+. Quello del piccolo di due anni e mezzo ricoverato al Monaldi, dopo il trapianto di un cuore “bruciato”, sarebbe B, per questo motivo sarebbe stato il quarto nella lista d’attesa, perché solo compatibile.

Si tratterebbe di tre bambini ricoverati in altre cardiochirurgie italiane, anche loro in gravi condizioni, che sarebbero stati davanti nell’elenco perché avrebbero lo stesso gruppo sanguigno del donatore.

I legali della famiglia

Dopo la mezzanotte tra il 17 e il 18 febbraio, l’avvocato della famiglia del bambino col cuore “bruciato”, Francesco Petruzzi, ha fatto sapere che “domani valutano la compatibilità e trapiantabilità, se il gruppo sanguigno sarà compatibile. Domani si valuterà con il team la trapiantabilità. Così mi ha detto la direzione”.

La comunicazione è arrivata dopo ore di attesa per sapere se il cuore nuovo che si era reso disponibile sarebbe stato destinato al bimbo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli.

Il precedente trapianto a cui era stato sottoposto il piccolo non era andato a buon fine perché l’organo trapiantato era arrivato gravemente danneggiato.

Come si valuta compatibilità e trapiantabilità

Quando c’è un organo disponibile, il protocollo in Italia prevede che il sistema, guidato dal Centro nazionale trapianti, lo renda noto ai centri che hanno pazienti compatibili.

Si valutano poi una serie di fattori, a partire dalla misura dell’organo, dal peso, dall’età, dal gruppo sanguigno e si stabilisce quale sia il primo malato ad avere diritto al trapianto.

La scelta è basata sul paziente che ha più possibilità di una buona riuscita dell’intervento perché maggiormente compatibile con l’organo del donatore.

Come spiega La Repubblica, si forma una nuova lista, non più potenziale come quella creata quando si attende un organo, ma reale.

Perciò al Monaldi aspettavano di capire se i cardiochirurghi degli altri tre centri avrebbero o meno preso l’organo del bambino deceduto.

Le incognite sul trapianto al bimbo a Napoli

Oltre alla compatibilità, tra le incognite si riflette su chi si occuperebbe del trapianto se l’organo arrivasse a Napoli.

Il Monaldi ha allertato l’équipe, che è stata sospesa dal servizio di trapiantologia pediatrica dopo aver eseguito il primo trapianto lo scorso 23 dicembre, che si era resa disponibile a eseguire anche il nuovo intervento, nonostante alcuni dei componenti siano già indagati nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Napoli sulla prima operazione.

I chirurghi dei quattro centri in cima alla lista di attesa, il 18 febbraio dovrebbero fare una nuova valutazione delle condizioni del bambino ricoverato a Napoli, per decidere se è trapiantabile.

A Napoli è prevista la riunione con gli specialisti delle altre cardiochirurgie, che sarebbero Bambino Gesù, Torino, Bergamo e Padova, per decidere come procedere.