Bimbo colto da malore nel traffico a Roma, la polizia lo scorta in ospedale e gli salva la vita

E’ stato evitato un possibile dramma grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia della Polizia di Stato a Roma. Gli agenti, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno soccorso un bambino colto da un malore improvviso.

Un intervento provvidenziale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Sant’Ippolito hanno notato un’autovettura in difficoltà. L’auto, con gli indicatori di pericolo accesi, si faceva largo nel traffico con manovre irregolari. Fermato il veicolo in sicurezza, i poliziotti hanno scoperto che a bordo c’era un bambino in condizioni critiche, mentre il padre cercava disperatamente di raggiungere l’ospedale più vicino.

La corsa contro il tempo

Compresa la gravità della situazione, gli agenti hanno attivato i dispositivi di emergenza e hanno scortato l’auto fino al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale Umberto I. In pochi minuti, il bambino è stato affidato alle cure dei sanitari, evitando così un possibile esito tragico.

La gratitudine del padre

In una lettera indirizzata al Questore di Roma, il padre del piccolo ha espresso la sua profonda gratitudine ai due agenti intervenuti, Jacopo e Benito. Ha sottolineato come la loro presenza, prontezza e gentilezza abbiano permesso di salvare una vita in un momento di grande preoccupazione.

