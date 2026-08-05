Bimbo con il cuore bruciato, la famiglia di Domenico firma l'accordo con l'ospedale Monaldi: cosa cambia ora

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Trovato l’accordo stragiudiziale tra la famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo morto a due anni dopo un trapianto di cuore “bruciato“, e l’ospedale Monaldi di Napoli. Il risarcimento, che sarebbe vicino al milione e mezzo di euro, eviterà il processo civile. I genitori si concentreranno ora sul procedimento penale, con udienza fissata l’11 settembre.

Cuore bruciato, chiuso il processo civile

Si chiude la partita civile tra la famiglia di Domenico Caliendo e l’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi.

Ad annunciare l’intesa è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino, al termine di un incontro svoltosi mercoledì 5 agosto.

ANSA

L’accordo fra la famiglia di Domenico e il Monaldi

L’importo dell’accordo economico è coperto da un patto di riservatezza sottoscritto da entrambe le parti. Le stime basate sulle tabelle del tribunale di Milano indicherebbero una somma di poco inferiore al milione e mezzo di euro.

La richiesta iniziale avanzata dallo studio Petruzzi, invece, ammontava a 3 milioni di euro. A beneficiarne saranno complessivamente sei persone: i genitori, i fratelli e i due nonni del bambino.

La reazione di mamma Patrizia

Grazie alla transazione stragiudiziale, che verrà formalizzata a settembre, i genitori del piccolo potranno infatti dedicare le proprie energie esclusivamente al procedimento penale, dove si costituiranno parte civile per accertare le singole responsabilità dei sanitari coinvolti.

“Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia” ha commentato Petruzzi. “Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e, soprattutto, ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia”.

Anche la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino, ha voluto chiarire che per lei il denaro non ha mai rappresentato la priorità.

“Non ci interessava la cifra” ha commentato “nessun importo potrà mai ridarci il nostro Domenico. Volevamo solo chiudere subito per poter concentrarci sul processo penale”.

Il commento dall’ospedale

Sul fronte ospedaliero, gli avvocati esterni dell’azienda dei Colli, Raffaella Di Nardo e Arturo Testa, hanno definito l’intesa il “risultato di un percorso complesso”, condotto dal Comitato Valutazione Sinistri con il supporto tecnico di cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti e medici legali.

La cifra pattuita, secondo i legali, è “congrua e dignitosa”, ma la firma dell’accordo “non costituisce un’ammissione di responsabilità”. L’intesa, per gli avvocati, va letta come una scelta prudenziale legata al rischio processuale, con l’ente che si riserva comunque la possibilità di rivalersi su eventuali responsabili una volta concluso il procedimento penale.