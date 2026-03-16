Bimbo cuore bruciato, lacrime della madre Patrizia e Silvia Toffanin: "L'ultimo abbraccio l'ha dato a me"

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"Inizio un po’ a crollare ma non voglio mollare", così Patrizia Mercolino apre la sua intervista rilasciata a Silvia Toffanin per Verissimo. "Ora devo mantenere vivo il suo ricordo", aggiunge la madre del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto a soli 2 anni all’ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore bruciato.

La brutta sensazione nel giorno del trapianto

C’è stato un momento in cui Silvia Toffanin non ha resistito alle lacrime di Patrizia Mercolino, scusandosi per essersi abbandonata al pianto di fronte alla famiglia ferita.

Antonio Caliendo, il marito di Patrizia, racconta quel momento in cui dal Monaldi è arrivata la telefonata che comunicava la disponibilità di un trapianto per il piccolo Domenico.

"Avevo Domenico in braccio, l’ho portato io. Avevo una sensazione strana", dice a Silvia Toffanin. "Gliel’ho dato e me lo sono ripreso", aggiunge, sottolineando come quello fosse un brutto presentimento.

"Lo stesso giorno, il 23 dicembre di due anni prima, Domenico era stato ricoverato" e la sua degenza si era protratta "per cinque mesi, fino al 3 maggio", per "capire la sua malattia", spiega Patrizia Mercolino. Poi quella comunicazione ricevuta da Gabriella Farina, la dottoressa finita nel registro degli indagati insieme ad altri colleghi. "Signora, c’è un problema. Il cuore non parte", aveva detto alla coppia.

Le accuse di Petruzzi contro Guido Oppido

Dopo gli interventi in trasmissione di Patrizia Mercolino e del marito Antonio Caliendo, a Verissimo ha preso la parola l’avvocato Francesco Petruzzi per raccontare al pubblico da casa la parte giudiziaria dell’intera vicenda.

Silvia Toffanin lo ha incalzato ricordandogli che Guido Oppido ha sempre sostenuto di aver fatto del suo meglio, quindi il legale risponde che "sì, ha fatto del suo meglio per falsificare la cartella clinica". Poi specifica: "Questa difesa non ha mai messo in dubbio la capacità cardiochirurgica del dottor Oppido".

Ciò che viene messo in dubbio è "la sua capacità di primario, ovvero di gestore delle risorse", quindi con il compito di istituire e formare un team per l’espianto e di agire nella correttezza. Cosa che, secondo Petruzzi, il primario non avrebbe fatto dal momento che avrebbe fatto di tutto per coprire il suo errore "accettando la possibilità della morte di Domenico".

Le mamme che difendono il primario

Quindi Petruzzi è ritornato sulla manifestazione organizzata domenica 15 marzo di fronte al Monaldi dall’associazione Battiti, con un gruppo di mamme e papà riunitosi per dimostrare solidarietà a Guido Oppido.

L’avvocato ricorda che "Oppido ha falsificato la cartella clinica", quindi chiede di "non giustificare quello che ha fatto adesso con quello che ha fatto in passato". I genitori riuniti, infatti, hanno portato in piazza il loro messaggio di garantismo nei confronti del primario, da loro supportato per aver salvato la vita ai loro figli in passato.