Bimbo dal cuore bruciato, la Regione manda gli ispettori al Monaldi: congelati i trapianti di cuore pediatrici

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha disposto un’ispezione straordinaria al Monaldi di Napoli e la chiusura del programma di trapianti cardiaci pediatrici. La decisione, ufficializzata a seguito del decesso del piccolo Domenico, il bimbo dal cuore bruciato, avvenuto lo scorso 21 febbraio, nasce da gravi criticità sistemiche che sarebbero emerse nell’ospedale. L’obiettivo è accertare le responsabilità gestionali e garantire la sicurezza dei pazienti attraverso una riorganizzazione radicale della rete sanitaria.

Tutti i presunti problemi del Monaldi

L’istruttoria regionale ha portato alla luce un quadro clinico e gestionale descritto come allarmante. Tra le criticità più gravi figurano l’utilizzo di protocolli di conservazione degli organi obsoleti e il mancato impiego delle tecnologie disponibili.

Il cuore destinato a Domenico infatti sarebbe stato conservato in un frigo portatile anziché nelle apposite “box tech” presenti in azienda.

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A questo si aggiungerebbero – secondo quanto riportato nell’istruttoria – la “formazione inadeguata del personale” e un “clima relazionale interno pesantemente deteriorato” già prima della tragedia del 23 dicembre 2025 che ha poi portato alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Le indagini della Direzione Salute avrebbero evidenziato anche ritardi sistematici nelle comunicazioni ufficiali alle autorità competenti.

Ispezione nell’ospedale

Alla luce delle presunte inadempienze riscontrate, la presidenza ha riattivato il Servizio ispettivo sanitario regionale per condurre una verifica straordinaria sull’Azienda Ospedaliera dei Colli.

Il mandato ispettivo mira a stabilire se le falle organizzative che hanno portato al tragico evento fossero già note ai vertici aziendali e se siano state ignorate le misure necessarie per prevenirle.

Parallelamente, il Centro Regionale Trapianti (CRT) verrà rimosso dalla sede attuale e trasferito presso gli uffici della Regione Campania per assicurare un monitoraggio più stretto e trasparente dei flussi informativi e dei sistemi di sicurezza.

Chiusura del programma trapianti

Il programma di trapianto cardiaco pediatrico del Monaldi resterà sospeso fino alla completa ricostituzione dei requisiti di sicurezza. Per la riapertura, la struttura dovrà reclutare cardiochirurghi con documentata esperienza specifica e formalizzare protocolli scientifici aggiornati per il trasporto degli organi.

Nel frattempo, la tutela della salute dei piccoli pazienti in lista d’attesa è stata affidata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, che prenderà in carico i casi urgenti.

Il presidente Fico ha ribadito la necessità di intervenire con la massima fermezza sui diritti dei minori e sulla qualità delle prestazioni chirurgiche campane.