Bimbo dell'asilo di Tropea morto per il batterio Clostridium difficile, come stanno gli oltre 40 monitorati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sono oltre 40 i bambini sotto monitoraggio che hanno frequentato, anche solo per mezza giornata, l’asilo nido di Tropea. La precauzione da parte dei medici è alta dopo il decesso del piccolo Alessio Pio il 22 luglio. Il sindaco parla di condizioni buone e aggiornamenti positivi che stanno portando un minimo di serenità alla comunità colpita. I bambini ricoverati risultano ancora tre, ma si ipotizza il rientro a casa a breve.

Bambini dell’asilo monitorati

Un nuovo bilancio per i bambini sotto monitoraggio dopo il grave decesso del piccolo Alessio Pio. Sarebbero ormai oltre 40 i bambini monitorati tra compagni di classe e frequentatori dell’asilo nido di Tropea.

L’Azienda Sanitaria Locale ha infatti deciso di allargare il monitoraggio, dai soli compagni di classe del bimbo di 18 mesi, anche ai bambini che per mezza giornata hanno frequentato il nido per il campo estivo.

ANSA

Il bilancio è quindi di 40 monitorati, due bambini ricoverati nell’ospedale di Catanzaro e un altro bambino ricoverato all’ospedale di Lamezia Terme.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, ha dichiarato che l’apprensione resta alta, ma la comunità inizia a rasserenarsi.

Secondo il sindaco, l’azione delle agenzie sanitarie è stata subito molto attenta ed è per questo che risulterebbe alto il numero dei bambini monitorati. Allo stesso tempo non risultano condizioni gravi, anzi gli aggiornamenti sono rassicuranti.

La comunità per questo si sta rasserenando, in attesa di conoscere i risultati sia delle analisi condotte nell’asilo, sia dell’autopsia sul bambino di 18 mesi. Non ci sono altre strutture per bambini sotto controllo, non c’è la necessità di farlo al momento e alcuni dei bambini ricoverati in via precauzionale sarebbero già stati dimessi.

La famiglia vuole la verità

Torna a parlare la madre del piccolo Alessio che, mano nella mano con il compagno, chiede verità: “Voglio sapere com’è morto il mio piccolino“.

La donna non capisce come sia possibile nel 2026 che un bambino muoia per un virus. Al momento in realtà si ipotizza non un’infezione gastrointestinale dovuta a un virus, ma a un batterio, il Clostridium difficile.

Aggiunge: “Un dolore così grande nessun genitore lo deve vivere e non deve accadere più una cosa del genere”.