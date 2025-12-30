Bimbo di 10 anni caduto dal terrazzo ad Arezzo, stava giocando: ricoverato in codice rosso al Meyer di Firenze

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un bambino di 10 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo la caduta dal terrazzo di casa ad Arezzo. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo stava giocando quando si sarebbe arrampicato sulla balaustra precipitando da un’altezza di circa otto metri. Immediato l’intervento del 118: il bimbo è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Meyer di Firenze.

Il bambino caduto dal terrazzo ad Arezzo

L’episodio è avvenuto intorno alle 8 di martedì 30 dicembre, in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Tortaia, strada principale dell’omonimo quartiere alla periferia di Arezzo.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, stabilizzando il piccolo e chiedendo l’intervento dell’eliambulanza Pegaso, con cui è stato portato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

La zona alla periferia di Arezzo dove il bambino è caduto dal terrazzo di casa

Le condizioni del bimbo di 10 anni

Secondo quanto riportato dall’edizione locale del Corriere della Sera, nella caduta il bambino avrebbe riportato numerose fratture alle gambe, ma non avrebbe sbattuto la testa.

In seguito agli accertamenti dei medici del Meyer, nonostante le serie lesioni riportate, il piccolo paziente non sarebbe ritenuto in pericolo di vita.

Gli accertamenti della polizia

Arrivate nell’abitazione diverse volanti della polizia, che è al lavoro per ricostruire quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità.

Gli agenti impegnati nelle indagini hanno sentito i genitori e raccolto le testimonianze dei numerosi residenti in zona, accorsi in strada dopo aver sentito il tonfo sull’asfalto.

Stando alle prime informazioni, il bambino sarebbe caduto dalla balaustra del terrazzo di casa, sulla quale sarebbe salito prima di perdere l’equilibrio: è molto probabile che abbia fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altre persone.

Il bimbo sarebbe sfuggito all’attenzione del padre e della madre, che al momento dell’incidente si sarebbero trovati in un’altra stanza.