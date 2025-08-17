Bimbo di 10 anni del Piacentino muore in Egitto travolto da un treno: era in vacanza con la famiglia

Tragedia in Egitto dov’è morto un bimbo di 10 anni residente a Vigolzone, in provincia di Piacenza. Il piccolo si chiamava Mohamed – per gli amici Momo – e si trovava nel Paese d’origine dei genitori per una vacanza quando sarebbe stato travolto da un treno, dopo essere scivolato proprio nel momento del passaggio di un convoglio.

Bimbo travolto e ucciso da un treno in Egitto

Un bimbo di 10 anni di Vigolzone, nel Piacentino, è morto in Egitto dove si trovava in vacanza con alcuni membri della sua famiglia.

Il piccolo sarebbe stato travolto da un treno e l’impatto con il mezzo gli sarebbe stato fatale.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il luogo dove il piccolo viveva insieme alla sua famiglia

La ricostruzione dell’incidente

Si trovava in Egitto, Paese d’origine della famiglia, per una vacanza Mohamed, il ragazzino che ha perso la vita per quello che sembra essere stato un tragico incidente.

Secondo le prime ricostruzioni – anche se la dinamica di quanto accaduto resta da chiarire – sarebbe scivolato in stazione proprio mentre stava arrivando un convoglio.

Il piccolo era in Africa insieme alla mamma e alla sorella, mentre il padre e il fratello maggiore erano rimasti a Vigolzone per impegni di lavoro. Dopo aver appreso la tragica notizia, il genitore ha raggiunto i familiari in Egitto.

Chi era il bambino di Vigolzone, Piacenza

Il bambino di 10 anni era nato e cresciuto a Vigolzone in una famiglia egiziana ben integrata, frequentava con profitto la scuola del paese e giocava a calcio nei Pulcini nella società dell’UPD Vigolzone, come scrive Il Piacenza.

È stata proprio la sua società sportiva a parlare dell’incidente e a ricordare il bambino con un commosso post sui social.

“Con la tristezza nel cuore vi portiamo una notizia che non avremmo mai voluto dare. A causa di una tragica fatalità il nostro amico e giocatore del settore giovanile Mohamed non è più con noi. La società UPD Vigolzone si stringe alla famiglia e si ricorderà per sempre di un bravo e simpaticissimo bambino che tutti chiamavamo ‘Momo'”, si legge nel ricordo condiviso su Facebook.