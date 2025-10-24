Bimbo di 10 anni precipita dal balcone al terzo piano a Trapani, gravissimo dopo il volo nel vuoto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un bambino di appena 10 anni è precipitato dal balcone al terzo piano della palazzina in cui vive insieme alla famiglia, in via Pantelleria, a Trapani. Il piccolo è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare.

Paura a Trapani

Le informazioni sono ancora in divenire. A Trapani, in via Pantelleria, un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone al terzo piano di un condominio.

Secondo le prime indiscrezioni l’allarme è scattato subito dopo l’accaduto e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il piccolo è stato trasportato presso l’ospedale Sant’Antonio Abate e sarebbe in gravi condizioni.

Paura in via Pantelleria, a Trapani. Un bambino di 10 anni è precipitato da un balcone al terzo piano di una palazzina. Le sue condizioni sarebbero gravi

Come riporta Trapani Oggi le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare. In via Pantelleria intanto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato per gli opportuni rilievi.

TrapaniSì scrive che presso l’ospedale locale il piccolo sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Come sta il bambino

Sempre TrapaniSì riporta che la caduta si sarebbe verificata in modo accidentale, mentre il piccolo si trovava sul balcone per giocare.

Gli accertamenti sulla vicenda sono comunque ancora in corso e per il momento non è dato sapere se dopo il lavoro del personale medico le condizioni del bambino siano migliorate.

Il caso di Roma

La notizia arriva pochi giorni dopo un fatto analogo verificatosi a Roma, in via Beniamino de Ritis nella zona Tiburtina. Un piccolo di 11 anni è precipitato da una finestra al terzo piano di una palazzina.

Secondo i primi accertamenti il bambino si sarebbe affacciato per salutare la sorellina, un gesto che lo ha fatto precipitare nel vuoto. Stando agli ultimi aggiornamenti riportati da Adnkronos il bambino si troverebbe in prognosi riservata e sarebbe intubato con un supporto rianimatorio avanzato.

Da una prima ricostruzione emerge che il piccolo si sarebbe sporto eccessivamente. Uno studente che vive nella stessa palazzina ha raccontato: “Io non ho visto niente perché mi trovavo in un’altra stanza, ma il mio coinquilino stava studiando e ha detto di avere visto un’ombra che cadeva nel vuoto”.

“Ho sentito le grida e un grande boato, visto che il bambino prima di arrivare a terra è rimbalzato su un camion parcheggiato sotto”, ha raccontato una ragazza.