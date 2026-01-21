Bimbo di 10 mesi morto a Bari dopo 50 giorni di agonia, si era ustionato con acqua bollente: indagata la madre

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il bimbo di 10 mesi che lo scorso novembre era rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico con acqua bollente a Monacizzo è morto al Policlinico di Bari dopo più di 50 giorni di agonia. La madre del bambino risulta indagata come atto dovuto: la contestazione, all’inizio formulata per lesioni personale colpose gravi, sarà riqualificata.

Morto a Bari il bimbo ustionato in casa a Monacizzo

A riportare la notizia del decesso del bambino, avvenuto al Policlinico di Bari, è il Quotidiano di Puglia. Il piccolo, di soli 10 mesi, era rimasto gravemente ustionato a novembre nella sua abitazione di Monacizzo, frazione di Torricella, in provincia di Taranto, in seguito a un incidente domestico con acqua bollente.

Il bambino era ricoverato in Rianimazione da 53 giorni, dopo essere stato trasferito d’urgenza dall’ospedale di Manduria. Le ustioni, di secondo e terzo grado, avevano interessato gran parte del corpo e le sue condizioni erano apparse fin da subito molto critiche.

Perché è indagata la madre del bimbo

Dopo il decesso del bimbo, la Procura della Repubblica ionica ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita all’obitorio del Policlinico. Spetterà al pubblico ministero Salvatore Colella valutare se disporre l’autopsia o meno.

La madre del piccolo, assistita dall’avvocato Nicola Marseglia, risulta indagata come atto dovuto: la contestazione, formulata inizialmente per lesioni personali colpose gravi, sarà riqualificata alla luce del decesso.

Le indagini sono affidate al commissariato di Polizia di Manduria.

La ricostruzione dei fatti sull’incidente

Stando alla ricostruzione dell’incidente, tutto si sarebbe verificato in pochi istanti all’interno dell’abitazione.

La madre del bimbo si sarebbe allontanata un momento per andare in bagno, lasciando il figlio nel girello come faceva di consueto. In cucina, proprio per tenerlo fuori dalla portata del bambino, aveva sistemato un bollitore elettrico sul frigorifero. Il piccolo, però, sarebbe riuscito ad afferrare il cavo dell’apparecchio e, tirandolo, avrebbe fatto rovesciare il contenitore con l’acqua (appena arrivata all’ebollizione), che gli è così piombato addosso.

Il piccolo è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso di Manduria, ma successivamente è stato poi trasferito nel centro grandi ustionati di Bari, dove è rimasto in coma fino al suo decesso.

Tensione in ospedale dopo la notizia del decesso

Alla notizia della morte del bambino, stando a quanto riferito dal Quotidiano di Puglia, i genitori, originari di Avetrana, si sarebbero scagliati contro il personale del reparto di Rianimazione di Bari.

L’aggressione, descritta come “violenta“, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.