Bimbo di 10 mesi morto in vacanza in Turchia, problemi per il rimpatrio del piccolo Arian Roman: cosa succede

Arian Roman è morto all’ospedale di Antalya, in Turchia. Questo è il nome del bimbo di 10 mesi deceduto mentre si trovava in vacanza nella località di Lara con il padre, la madre e il fratello di 6 anni. La famiglia per problemi burocratici rischia di dover rinviare il volo previsto per riportare il piccolo a casa e ha aperto una raccolta fondi per chiedere supporto per far tornare la salma del piccolo in Italia.

La morte del bimbo in Turchia

Il 12 agosto la famiglia di Arian, di origini rumene ma da oltre 20 anni in Italia, era in vacanza nella località di Lara (Turchia). Oltre al neonato, c’era anche Iannis, il fratellino di sei anni e alcuni amici di famiglia, tutti rumeni.

Alloggiavano all’hotel Royal Seginus, all’alba il bimbo si è svegliato attorno alle 5.

Musile, dove vive la famiglia di Arian e dove stanno cercando di riportarlo

“Stava bene, aveva mangiato un paio di ore prima – ha raccontato la madre del neonato – ma non c’era alcun segnale preoccupante. Poi siamo tornati a letto e verso le 7, quando ci siamo rialzati, abbiamo visto che aveva delle chiazze sul corpo e un colorito violaceo. L’ho preso in braccio ed era privo di sensi”.

La donna è quindi corsa a chiamare aiuto nella hall dell’hotel chiedendo l’intervento di un medico.

È stata chiamata l’ambulanza che non sarebbe però arrivata immediatamente e nel frattempo alcuni turisti avrebbero provato a praticare il massaggio cardiaco al piccolo. All’arrivo dei sanitari il bimbo è stato portato all’ospedale di Antalya ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

“Hanno chiamato un’ambulanza – ha spiegato la mamma – ma è arrivata molto tempo dopo, troppo. Non arrivava mai e già era trascorso del tempo. Sono arrivati in ospedale ad Antalya con il piccolo e, poco più tardi, mi hanno detto che era morto. Non sappiamo ancora perché”.

I problemi per rientrare in Italia

La famiglia di Arian da 22 anni vive in Italia, prima ha abitato a San Donà di Piave (Venezia) e da poco si è trasferita a Musile (Venezia).

Come riporta La Nuova Venezia, i genitori del bambino per problemi burocratici rischiano di dover rinviare il volo previsto in serata per riportare il piccolo a casa.

Il consolato italiano di Smirne richiede la documentazione originale inviata via posta cartacea per il trasferimento della salma a San Donà.

La procedura sta quindi causando ritardi e fino a quando non sarà completata, la salma resterà bloccata. “Chiediamo solo di poter tornare a casa con nostro figlio”, ha detto la madre del bimbo lanciando una serie di appelli anche attraverso i social.

I genitori hanno preparato e inviato tutto quanto, ha spiegato la sindaca di Musile di Piave Silvia Susanna, e sono ora in attesa dei tempi delle Poste turche. “Il volo di rientro è prenotato per questa sera a mezzanotte (14 agosto, ndr) – ha detto – e rischiano di doverlo annullare prenotandone un altro, spendendo altri soldi“.

La raccolta fondi per riportare la salma in Italia

La famiglia di Arian, per il dispiego delle pratiche, tra ospedale e agenzia ha già speso cinquemila euro. Ora chiede solo il nulla-osta per tornare in Italia con il corpo del figlio.

Per aiutare la famiglia a sostenere le spese per il rimpatrio della salma è stata attivata una raccolta fondi il cui IBAN IT75A0623036141000015266780 è a disposizione di chiunque desideri aiutarli a sostenere le spese per il rientro a casa.

Un appello via social è stato lanciato anche dalla zia del bimbo.

“Oltre alla sofferenza per la perdita, ci troviamo ad affrontare una situazione estremamente difficile legata al rimpatrio del corpo di Aryan in Italia. I costi e le procedure sono schiaccianti – si legge nel post Facebook della zia – e al di sopra delle nostre possibilità in questo momento. Facciamo un appello disperato al vostro aiuto. Qualsiasi sostegno, anche finanziario, per affrontare le spese di rimpatrio, ci sarebbe di grande aiuto e significherebbe moltissimo per noi. Ogni gesto conta e ci aiuterebbe a riportare il piccolo Aryan a casa, per potergli dare l’ultimo saluto qui, insieme a noi. Vi ringraziamo di cuore per ogni pensiero gentile e per qualsiasi forma di aiuto possiate offrire”.