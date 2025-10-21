Bimbo di 11 anni precipita dalla finestra a Roma, stava salutando la sorellina: in codice rosso in ospedale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un bimbo di 11 anni è stato ricoverato in ospedale a Roma in gravi condizioni dopo essere precipitato dal terzo piano. Stando alle prime informazioni, il bambino si sarebbe sporto dalla finestra di casa per salutare la sorella che stava andando via, ma avrebbe perso l’equilibrio finendo di sotto. Immediati i soccorsi e il trasporto all’ospedale in codice rosso.

Bimbo di 11 anni precipita dalla finestra a Roma

Il tragico episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, a Roma in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina.

Un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra di casa al terzo piano di una palazzina, riportando gravi lesioni. Lo riporto Ansa.

Bambino portato in ospedale in gravi condizioni

Immediato l’allarme: le urla della madre hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Il bimbo è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto e trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù.

Il bambino è ricoverato in gravissime condizioni, la prognosi è riservata.

Si sarebbe sporto per salutare la sorellina

Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Stando a una prima ricostruzione riportata da Repubblica, l’undicenne era in casa con la mamma, in un appartamento al terzo piano di un palazzo.

Attorno alle 12 si sarebbe sporto dal balcone per salutare la sorellina che stava uscendo dal portone.

Nello sporgersi il bimbo avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto di sotto.

Il Messaggero riferisce che la tragedia si è consumata in una casa vacanza: la famiglia del bimbo non è di Roma e si trova in città per una laurea.