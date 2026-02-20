Bimbo di 15 mesi morto a Vasto dopo aver ingoiato cocaina, madre indagata per omicidio e casa sotto sequestro

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La morte di un bambino di 15 mesi avvenuta la scorsa estate a Vasto (Chieti) cambia radicalmente prospettiva investigativa. Quello che inizialmente era stato considerato un possibile caso di morte accidentale dopo aver mangiato un biscotto – e per questo motivo si era parlato una polmonite ab ingestis – si è rivelato invece un decesso dovuto a una grave intossicazione da sostanze stupefacenti. La madre 30enne originaria della Romania, Laura Ionela Mitran, è indagata di omicidio colposo e di false informazioni al pubblico ministero.

L’autopsia sul bimbo di Vasto: morte per intossicazione da cocaina

Ad agosto 2025 il bambino era stato accompagnato dalla madre in ospedale già in condizioni critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’era stato nulla da fare.

Gli esami tossicologici eseguiti durante l’autopsia hanno evidenziato la presenza di cocaina nell’organismo del minore, in quantità tali da provocare un’intossicazione acuta risultata fatale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la sostanza stupefacente si trovava dunque all’interno dell’abitazione familiare in un punto accessibile al bambino di poco più di un anno.

Subito dopo la tragedia, si era parlato di una possibile polmonite ad ingestis sopraggiunta dopo che il minore avrebbe mangiato un biscotto. L’ipotesi iniziale era dunque l’ingresso accidentale di cibo nelle vie respiratorie.

Madre indagata per omicidio colposo

Come riportato da il quotidiano Il Centro, la madre del piccolo è stata iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. A suo carico viene contestato anche il reato di false informazioni rese al pubblico ministero.

Durante i primi interrogatori, infatti, la donna non avrebbe fatto menzione della presenza di sostanze stupefacenti nell’appartamento, circostanza ritenuta invece rilevante dagli investigatori ai fini della ricostruzione dell’accaduto.

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire se si sia trattato di un’omissione volontaria o di una dichiarazione incompleta legata allo stato di shock successivo alla tragedia.

La madre sarà nuovamente ascoltata nelle prossime settimane per spiegare le modalità con cui il piccolo potrebbe essere entrato in contatto con la droga.

Casa sotto sequestro, si indaga sulla dinamica

Nel frattempo l’abitazione in cui viveva la famiglia è stata posta sotto sequestro. Gli accertamenti tecnici in corso mirano a ricostruire con precisione la dinamica che ha portato all’ingestione della sostanza da parte del bimbo.

L’obiettivo degli investigatori è comprendere se vi siano state negligenze nella custodia di materiali potenzialmente pericolosi e accertare eventuali responsabilità penali.