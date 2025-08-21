Bimbo di 2 anni annega in piscina a Santa Croce Camerina, sfuggito al controllo dei genitori

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un dramma ha colpito la comunità di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Un bimbo di 2 anni, originario di Comiso, è morto annegato il 21 agosto nella piscina della casa di villeggiatura della famiglia, nella frazione balneare di Caucana. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe riuscito a salire la scaletta che porta all’acqua, sfuggendo all’attenzione dei genitori e dei nonni che si trovavano in casa con lui.

Bimbo di 2 anni annega in piscina a Santa Croce Camerina

Come riporta ANSA, l’allarme è scattato nella tarda mattinata del 21 agosto. I familiari, resisi conto di quanto accaduto, hanno chiamato immediatamente il 118.

Sul posto sono arrivati i sanitari che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Purtroppo, ogni sforzo è risultato vano: il bambino era già privo di vita.

Il piccolo era figlio di una nota famiglia della zona. Il padre e i nonni gestiscono un oleificio a Comiso e sono molto conosciuti nel territorio.

La notizia ha sconvolto non solo Santa Croce Camerina, ma anche Comiso e i paesi limitrofi, dove la famiglia era stimata.

La dinamica della tragedia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti.

Al momento, la dinamica appare chiara: il bimbo si sarebbe allontanato di pochi metri, riuscendo ad accedere alla piscina attraverso la scaletta. Si tratterebbe quindi di un drammatico incidente domestico.

La morte del piccolo ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Nelle prossime ore verrà stabilita la data dei funerali, che si preannunciano molto partecipati.

Un evento tragico che richiama ancora una volta l’attenzione sui pericoli legati alla presenza di piscine nelle abitazioni private e sull’importanza della sorveglianza costante dei bambini.

Il precedente

La tragedia di Santa Croce Camerina riporta alla memoria un altro dramma simile avvenuto appena poche settimane fa.

A fine giugno, infatti, un bimbo di 4 anni era morto dopo essere annegato nella piscina del parco acquatico Tintarella di Luna a Castrezzato, nel Bresciano.

Il piccolo era stato rianimato sul posto e trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma dopo due giorni di coma non ce l’aveva fatta.