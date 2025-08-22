Bimbo di 2 anni investito e ucciso da un furgone a Catanzaro, la tragedia durante la manovra

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Dramma a Catanzaro, nel quartiere Janò, dove un furgone ha investito e ucciso un bimbo di due anni. Secondo quanto ricostruito, il mezzo stava facendo manovra e il conducente, inserita la retromarcia, non si sarebbe accorto del piccolo né di averlo investito, andando via subito dopo. L’uomo è stato rintracciato poco dopo e appresa la notizia della morte del piccolo ha accusato un malore. Avviate le indagini per cercare di accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Bimbo investito e ucciso da un furgone

La tragedia si è consumata venerdì 22 agosto 2025 in contrada Rumbolotto, nel quartiere Janò della città catanzarese a poca distanza dall’abitazione del piccolo.

Il bimbo, secondo quanto si apprende, stava giocando da solo nel cortile davanti casa quando è stato investito dal furgone. Si ipotizza che il piccolo sia sfuggito all’attenzione dei genitori.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Nel cerchio in rosso la zona in cui è avvenuto l’incidente mortale a Catanzaro, in contrada Rumbolotto nel quartiere Janò

Immediata la chiamata al 118, nel disperato tentativo di poter soccorrere il bimbo. Ma all’arrivo dei soccorsi purtroppo non c’era più nulla fa fare per il piccolo.

I sanitari giunti sul posto, infatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Rintracciato il conducente

L’uomo alla guida del furgone non si sarebbe accorto di aver investito il piccolo. Inserita la retromarcia, infatti, non avrebbe né visto il bimbo né avvertito l’impatto risultato poi mortale. Avrebbe quindi fatto manovra e sarebbe andato via.

Il conducente del mezzo è stato comunque rintracciato poco dopo dagli agenti della polizia locale che erano accorsi sul posto.

L’uomo, che ha detto di non essersi accorto di quanto accaduto, informato della morte del bimbo ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale in stato di choc.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuto polizia, carabinieri e polizia locale per i rilievi del caso.

A condurre le indagini è la pm Silvia Peru che ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro mortale.