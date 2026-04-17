Bimbo di 2 anni morto durante il trasporto in ambulanza da Rovigo a Padova dopo l'operazione, aperta inchiesta

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tragedia dopo un’operazione di routine: un bimbo di due anni e mezzo è morto durante il trasferimento d’urgenza in ambulanza dall’ospedale di Rovigo a quello di Padova. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La piccola vittima si chiamava Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik.

Morte di Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik

Il piccolo Adam, residente con la famiglia in provincia di Parma e di origine egiziana, era stato sottoposto a un intervento programmato al braccio presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Si trattava, secondo quanto riferito dai familiari, di una procedura chirurgica considerata di routine e senza particolari rischi.

Durante l’operazione, però, qualcosa sarebbe andato storto. Le condizioni del bambino hanno richiesto un trasferimento urgente all’ospedale di Padova, centro di riferimento regionale per le emergenze pediatriche.

L’arresto cardiaco in ambulanza

Durante il tragitto in ambulanza, il bambino è stato colpito da un arresto cardiaco che gli è stato fatale.

Nonostante i tentativi di soccorso, il piccolo è morto prima di raggiungere la struttura ospedaliera padovana. La tragedia è avvenuta nella giornata di martedì 14 aprile.

Secondo quanto dichiarato dai genitori, il piccolo Adam non presentava altre patologie rilevanti ad eccezione del problema al braccio per cui era in cura fin dalla nascita.

Esposto in Procura e verifiche in corso

La famiglia ha presentato un esposto alla Procura di Padova. L’obiettivo è accertare eventuali responsabilità e ricostruire con precisione tutte le fasi dell’intervento e del successivo trasporto in ambulanza.

Ed anche l’Azienda Ulss 5 Polesana ha avviato verifiche interne. In una nota ufficiale, la direzione sanitaria ha espresso “profondo cordoglio e le più sentite condoglianze, unitamente alla più sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore”, come riporta il Corriere della Sera, assicurando la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Supporto psicologico alla famiglia

L’azienda sanitaria ha inoltre comunicato di aver attivato immediatamente un servizio di supporto psicologico dedicato ai genitori, mettendo a disposizione professionisti per offrire assistenza in questo momento di grande sofferenza.

Le indagini dovranno ora chiarire cosa sia accaduto in sala operatoria e durante il trasferimento in ambulanza, per stabilire criticità ed eventuali responsabilità.