Bimbo di 2 anni puntato da un lupo a Orbicciano, la sua cagnolina lo salva ma viene uccisa dall'animale

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Sabato 18 luglio 2026 un lupo è entrato nel giardino di una casa di Orbicciano, frazione di Camaiore, puntando un bambino di 2 anni intento a giocare. Destiny, la sua cagnolina, ha affrontato l’animale, salvando il padroncino ma venendo uccisa nello scontro.

L’aggressione a Orbicciano

Secondo quanto ricostruito dal Tirreno, intorno alle 21:30 una coppia si stava apprestando a preparare una grigliata.

La donna, Paula, era in cucina; l’uomo, Tommaso, era invece intento ad allestire la griglia in giardino, a pochi passi da suo figlio, che stava giocando con la sua cagnolina.

La madre ha raccontato che il compagno avrebbe poi iniziato a sentire un guaito, "rendendosi conto di quello che stava accadendo pochi metri più in là".

L’intervento della cagnolina Destiny

Destiny, che secondo il Tirreno sarebbe un incrocio – di circa 22 chili – tra un labrador e un pastore svizzero, si sarebbe frapposta tra il bambino e il lupo.

"È stata molto coraggiosa – ha raccontato la donna in lacrime -, l’ha fronteggiato con grande tenacia, anche se quel lupo, grosso com’era, non le ha dato possibilità. Quando mio marito l’ha vista il lupo l’aveva già azzannata alla gola e se la stava portando via, nemmeno fosse leggera come un coniglietto, verso il fitto della boscaglia".

La coppia ha provato a salvare Destiny, trovando però solo la carcassa abbandonata dal lupo nei pressi di un ruscello.

Tornato lì insieme a un vicino, però il corpo era sparito: in zona era invece rimasto l’animale, a più riprese notato dai due uomini, andati quindi via per non essere attaccati.

Il racconto del padre: "Ha salvato me e mio figlio"

Ai microfoni di Studio Aperto, il padre del bambino ha descritto gli attimi prima dell’aggressione: "Ho visto questo lupo, sembrava un maschio, 60-70 chili a colpo d’occhio, il mio cane era di 20 chili ma spariva al confronto".

Destini "era un cane che ho sempre definito fifone, di quelli che vedeva una mosca e aveva paura. Però in questi casi, quando vedeva un estraneo, si metteva subito nel mezzo e abbaiava. Non mordeva, ma abbaiava forte. Sicuramente si è messa tra il bambino e il lupo, perché lui stava giocando nel cortile: ha salvato sicuramente me e mio figlio".

Quindi, l’appello alle autorità: "Devono capire che per quanto sia una specie protetta, che rispetto e adoro, ci devono essere dei limiti e delle sicurezze che non necessariamente parlino di eliminazione, ma di contenimento".