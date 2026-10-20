Bimbo di 2 anni trova pistola carica all'asilo in Virginia e la mette in bocca, adulti distratti dai telefoni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un bambino di appena due anni ha trovato una pistola carica, lasciata incustodita, e se l’è messa in bocca come fosse un giocattolo. È quello che è avvenuto in un asilo nido di Richmond, in Virginia. Prima che qualcuno se ne accorgesse sono passati secondi spaventosi. Sembra infatti che tutte le educatrici fossero distratte dai loro cellulari. Questo è quanto accertato dalla polizia. La titolare della struttura è stata arrestata e accusata di possesso di arma da fuoco e uso imprudente della stessa.

Bambino di 2 anni trova pistola e la mette in bocca

Un bambino di appena due anni ha trovato una pistola e l’ha messa in bocca. È l’inizio di una storia spaventosa ma reale, avvenuta negli Stati Uniti, nello specifico nella città di Richmond, in Virginia.

Dal verbale dei servizi sociali e dal resoconto della polizia è stato possibile ricostruire l’episodio, che ha del surreale perché vede protagonista una serie di educatori che non si sono accorti di quanto stesse accadendo.

Infatti il bambino, trovata l’arma da fuoco, se l’è messa in bocca con il rischio che partisse un colpo. Gli educatori erano distratti dai loro cellulari.

L’arresto

L’episodio è stato denunciato dalla stessa struttura e la polizia è riuscita a ricostruire i fatti. Al momento del ritrovamento dell’arma, gli educatori si trovavano al cellulare ed erano tutti distratti.

Sembra però che non fossero tutti a conoscenza della presenza dell’arma, portata all’interno della struttura per minori dalla proprietaria dell’asilo.

È su di lei che la polizia si è concentrata e, dopo gli accertamenti, la donna è stata arrestata con l’accusa di “possesso di arma da fuoco all’interno di una scuola” e “uso imprudente di arma da fuoco”.

La presenza dell’arma

Dal resoconto del dipartimento statunitense scopriamo il motivo per il quale era presente un’arma da fuoco in una struttura per bambini. La titolare dell’asilo nido aveva portato la pistola all’interno di un marsupio che, incautamente, è rimasto aperto.

Inoltre era stato appoggiato in una zona a un’altezza raggiungibile anche dai bambini più piccoli. Si trovava infatti adagiato su una pila di lettini. Il bambino, vedendo l’arma e scambiandola per un giocattolo, l’ha estratta dal marsupio e l’ha messa in bocca.

Gli educatori non sono intervenuti quando il bambino aveva messo l’arma in bocca, ma solo dopo. Infatti il bambino l’ha appoggiata su un tavolo dove erano presenti altri cinque bambini e solo in quel momento una terza maestra, impegnata in altre attività, ha notato la pistola ed è corsa a prenderla. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.