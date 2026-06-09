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Un bambino di appena 20 mesi è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato dopo essere rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un’auto. L’episodio si è verificato il 3 giugno 2026 in via Adige, a Battipaglia (Salerno), dove gli agenti sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. L’intervento, reso necessario dall’urgenza della situazione, ha permesso di restituire il piccolo alla madre in buone condizioni, mentre uno dei poliziotti ha riportato lievi ferite durante le operazioni di salvataggio.

La dinamica dell’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella mattinata del 3 giugno 2026, quando il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia è stato chiamato a intervenire in via Adige. La richiesta di aiuto è arrivata tramite il Numero Unico di Emergenza 112, attivando così la macchina dei soccorsi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, una donna aveva lasciato momentaneamente la propria autovettura per recarsi presso uno sportello bancomat nelle vicinanze. Inavvertitamente, la madre ha dimenticato le chiavi all’interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di 20 mesi. Approfittando di un attimo di distrazione, il bambino ha azionato la chiusura centralizzata delle portiere, bloccando così l’accesso all’abitacolo e rendendo impossibile per la madre rientrare nell’auto.

Il salvataggio e le conseguenze

Constatata la gravità della situazione e l’impossibilità di aprire il veicolo con metodi alternativi, gli agenti hanno tentato ogni soluzione per raggiungere il piccolo in sicurezza. Dopo vari tentativi andati a vuoto, si è deciso di infrangere uno dei finestrini dell’auto per poter accedere all’interno. L’operazione è stata condotta con la massima attenzione, al fine di evitare qualsiasi rischio per il bambino.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori, il bambino è stato liberato e riconsegnato alla madre, che ha potuto riabbracciarlo in buone condizioni di salute. Durante le fasi di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio, causate dai frammenti di vetro generati dalla rottura del finestrino. Il poliziotto è stato successivamente medicato presso il presidio ospedaliero locale.

L’impegno delle forze dell’ordine

L’episodio, avvenuto a Battipaglia, mette in luce ancora una volta il ruolo fondamentale della Polizia di Stato nella gestione delle emergenze e nella tutela dei cittadini, in particolare dei soggetti più vulnerabili come i minori. La tempestività dell’intervento e la capacità di valutare rapidamente la soluzione più sicura hanno permesso di evitare conseguenze ben più gravi.

IPA