Bimbo di 3 anni cade in piscina a Omegna, morto in ospedale dopo tre giorni: genitori donano gli organi

Il bimbo di 3 anni caduto sabato nella piscina di un b&b di Omegna è morto all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il bambino era arrivato in gravissime condizioni in ospedale ed era stato subito intubato e ricoverato nel reparto di Rianimazione. I suoi genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi dopo il decesso, avvenuto a tre giorni dal ricovero.

Morto il bimbo caduto in piscina a Omegna

Il bambino caduto sabato 23 agosto nella piscina di un bed and breakfast di Omegna, nel Verbano, è morto nella giornata di martedì 26 agosto. Era arrivato in ospedale in condizioni gravissime ed era stato immediatamente intubato e ricoverato in Rianimazione.

I genitori, come riportato da La Repubblica, hanno dato il consenso alla donazione degli organi del piccolo, che aveva solo 3 anni.

La tragedia che è costata la vita al bambino di 3 anni è avvenuta nel pomeriggio di sabato 23 agosto a Omegna, nel Verbano. Dopo tre giorni di ricovero, il bimbo è morto all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Bimbo caduto in piscina a Omegna: cos’è successo

In base alla ricostruzione dei fatti dei carabinieri su quanto accaduto a Omegna, la famiglia del bimbo, di origine moldava, era andata a trovare alcuni parenti che alloggiavano nel b&b. I genitori e il piccolo non erano clienti della struttura.

Le due famiglie avevano terminato di pranzare quando il bambino si è allontanato dal gruppo. La madre, dopo circa venti minuti, lo ha notato in fondo alla piscina. Il padre ha tirato fuori il piccolo, ormai privo di sensi. Immediatamente è stato lanciato l’allarme ed è partita la macchina dei soccorsi che, però, a distanza di due giorni, si sono rivelati purtroppo inutili.

L’intervento dell’elisoccorso e dell’ambulanza a Omegna

La Stampa ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto accaduto a Omegna in Piemonte nella giornata di sabato 23 agosto.

Dopo l’allarme lanciato dalla famiglia del bambino caduto in piscina, sul posto è intervenuto l’elisoccorso ma il velivolo, per la posizione del b&b, ha avuto difficoltà ad atterrare. Per questo motivo era presente anche un’ambulanza. Il bimbo è stato elitrasportato al Regina Margherita di Torino, dove poi è deceduto.