Bimbo di 3 anni investito a Sanremo da uno scooter, era nel passeggino spinto dalla baby sitter: codice rosso

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Sanremo, in corso Marconi, nella zona della Foce, dove uno scooter ha investito un bimbo di tre anni che si trovava nel passeggino spinto dalla baby sitter. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Sanremo: uno scooter ha investito un passeggino con dentro un bimbo

Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano La Stampa, il mezzo a due ruote procedeva a una velocità superiore ai 50 km/h previsti in quel tratto di strada e percorreva la corsia riservata agli autobus.

L’impatto è avvenuto nei pressi di un passaggio pedonale, dopo che un’auto aveva rallentato per permettere al passeggino di attraversare.

Immediato l’intervento dei soccorritori, con la mobilitazione di un’ambulanza di Matuzia Emergenza, dell’auto medica del 118 e della Polizia Locale, che ha temporaneamente bloccato il traffico per consentire le operazioni di soccorso.

I sanitari hanno chiesto e ottenuto l’intervento immediato dell’elicottero Grifo per l’emergenza sanitaria. Il velivolo ha quindi trasportato il bambino al Gaslini. L’aeromobile è atterrato sulle scogliere di Pian di Poma per ridurre i tempi di intervento.

Il bimbo, che ha riportato un trauma cranico, è ricoverato in prognosi riservata.

Notizia in aggiornamento…