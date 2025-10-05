Bimbo di 3 anni morso in faccia da un cane a Nervesa della Battaglia vicino a Treviso: è in gravi condizioni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Domenica 5 ottobre, nel primo pomeriggio, un bambino di tre anni è stato morso al volto da un cane di razza Pastore del Lagorai nella cucina della casa del nonno a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso.

Bimbo di 3 anni morso in faccia da un cane

Secondo una prima ricostruzione, riportata anche dall’ANSA, il piccolo stava giocando con l’animale, di circa due anni e mezzo, regolarmente vaccinato e di proprietà della compagna del nonno.

Improvvisamente, senza un apparente motivo, il cane si è scagliato contro il bimbo, ferendolo sul labbro e sulla parte inferiore dell’occhio sinistro.

L’allarme è scattato immediatamente.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 di Montebelluna e l’elisoccorso di Treviso, che ha trasportato il bambino in ospedale a Treviso per le cure.

Come sta il bimbo ricoverato a Treviso

Dopo le prime medicazioni, i medici hanno escluso il pericolo di vita: le ferite sono di media gravità, ma non tali da mettere a rischio la sopravvivenza del piccolo.

L’incidente, avvenuto in una manciata di secondi, ha gettato nello sconcerto la famiglia, riunita per il pranzo domenicale.

Stando a quanto riferito dai testimoni, l’animale non aveva mai mostrato segni di aggressività in precedenza.

Saranno ora i carabinieri a ricostruire con precisione la dinamica e a chiarire le cause dell’improvvisa reazione del cane.

I precedenti

Il caso di Nervesa riaccende il dibattito sulla convivenza tra bambini e animali domestici, in particolare su come prevenire comportamenti imprevedibili anche in contesti familiari.

Gli esperti ricordano che, pur essendo rari, episodi di questo tipo richiedono attenzione costante: è fondamentale non lasciare mai i più piccoli da soli con un cane, anche se noto e docile.

In passato si sono verificati altri incidenti simili: ad agosto a Spoleto, un bambino di un anno era stato morso al volto dal cane di famiglia; a luglio a Siracusa, un uomo e sua sorella erano stati aggrediti da un cane mentre si trovavano nella loro abitazione.

A Nervesa, per fortuna, il pomeriggio si è concluso senza conseguenze irreparabili.

Il piccolo resta ricoverato a Treviso, sotto osservazione, mentre i carabinieri proseguono gli accertamenti per comprendere appieno la dinamica dell’aggressione.