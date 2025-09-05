Bimbo di 3 anni muore per sepsi da meningococco a Taranto, l'accusa di Bassetti alla politica sui vaccini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un bimbo di 3 anni è morto in seguito a una sepsi da meningococco fulminante. La conferma arriverà con l’autopsia, ma intanto è emerso che non fosse vaccinato. Matteo Bassetti, sui social, è duro: “Questa è una vita rubata dalle campagne di odio contro i medici e contro i vaccini”.

Muore di sepsi a 3 anni

È stata aperta un’inchiesta sulla morte del bambino di tre anni a Bari. Il primo ricovero a Taranto, poi trasferito nell’ospedale barese. Nel giro di poche ore il bambino è morto.

Dalle prime valutazioni è stata ipotizzata una sepsi fulminante da meningococco. L’Asl di Taranto ha spiegato che sono ancora in corso le analisi di laboratorio e gli approfondimenti diagnostici per confermare la causa dell’infezione.

ANSA Campagna di vaccinazione

Da quanto emerso finora il bambino non era stato vaccinato contro il meningococco e questo sembrerebbe spiegare la rapida evoluzione dall’arrivo al pronto soccorso fino al ricovero e al decesso.

Che cos’è la sepsi meningococcica

La sepsi meningococcica è una delle forme più gravi e più rapide di infezione sistemica. Si sviluppa nell’arco di poche ore e rende spesso inefficaci anche gli interventi più tempestivi. A spiegarlo è il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Taranto, Michele Conversano.

“L’unica strategia sicura per prevenire questa malattia è la vaccinazione”, prosegue. Il direttore dell’unità operativa complessa di pediatria dell’ospedale Santissima Nunziata di Taranto, Valerio Cecinati, conferma che la prevenzione tramite vaccinazione è fondamentale perché si tratta di patologie potenzialmente letali a rapida evoluzione.

Bisogna comprendere, aggiunge, che abbiamo a disposizione vaccini sicuri ed efficaci contro i gruppi di meningococco più comuni ed è essenziale seguire il calendario vaccinale e vaccinare i bambini durante l’infanzia. A questo punto invita anche i genitori a verificare lo stato vaccinale dei propri figli e, se necessario, rivolgersi agli ambulatori vaccinali presenti sul territorio.

Bassetti attacca una parte della politica

Duro Matteo Bassetti, che sul proprio profilo Facebook attacca una parte della politica che continua a fare campagna elettorale contro le vaccinazioni con il risultato di far morire dei bambini. Scrive: “Nel 2025 un bambino di tre anni non può morire di sepsi meningococcica perché non vaccinato”.

Ha spiegato che il bambino è morto all’ospedale di Bari per una sepsi meningococcica fulminante, facilmente evitabile con la vaccinazione. “L’unica difesa concreta è rappresentata dalla vaccinazione. Abbiamo vaccini sicuri ed efficaci contro i principali sierogruppi di meningococco”, ha aggiunto.

Ci sono moltissime campagne per promuovere la vaccinazione, come quella di Bebe Vio. Quella del bambino di tre anni è “una vita rubata, frutto delle campagne di odio contro i medici e contro i vaccini”, ha concluso.