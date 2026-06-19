Bimbo di 3 anni spinto nel recinto dei coccodrilli nello zoo di Huntington, è grave: arrestato 30enne

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Grande paura allo zoo di Huntington, in Gran Bretagna, nella contea inglese del Cambridgeshire. Qui un bimbo di 3 anni è stato spinto nel recinto dei coccodrilli ed è stato gravemente ferito. Le sue condizioni sono critiche ma stabili. A gettarlo in pasto agli animali sarebbe stato un 30enne con problemi psichici. È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Bimbo aggredito dai coccodrilli

Orrore in Inghilterra dove un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito all’interno del recinto di uno zoo dopo essere stato attaccato da un coccodrillo. A riportarlo è la BBC.

A spingerlo sarebbe stato un uomo di 30 anni arrestato dalla polizia del Cambridgeshire con l’accusa di tentato omicidio e poi rilasciato su cauzione.

Cos’è successo allo zoo di Huntington

Restano critiche le condizioni del bimbo ma stabili dopo l’aggressione patita da un coccodrillo nello zoo di Huntington. Qui i rettili sono tenuti in una stalla convertita con passerelle sopraelevate e recinzioni metalliche, spiega la Bbc. E proprio in questo recinto sarebbe stato spinto il piccolo di tre anni che si trovava nella struttura con la sua famiglia.

Ha riportato gravi ferite – spiega la polizia – ed è stato estratto dal recinto con prontezza dal personale dello zoo. A sottrarlo all’attacco del coccodrillo sarebbe stata Tracey Johnson, moglie di Andy Johnson, gestore dello zoo. Chris Newman, direttore del National Centre For Reptile Welfare, alla BBC ha lodato il “coraggio straordinario” che ha mostrato entrando nel recinto durante l’incidente e tirando fuori il bambino.

Sono in corso le indagini per chiarire l’accaduto con gli agenti che stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sicurezza della struttura per appurare le responsabilità di quanto accaduto.

Chi è l’uomo arrestato

L’uomo arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver spinto nel recinto dei coccodrilli un bambino di 3 anni è del Norfolk, in Inghilterra, ha 30 anni ed è stato dichiarato dalla polizia locale “non idoneo a rilasciare dichiarazioni”.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, soffrirebbe di difficoltà di apprendimento. Si trovava in gita al centro commerciale Johnsons di Old Hurst, vicino a Huntingdon, accompagnato da alcuni assistenti.

Una testimone lo avrebbe visto, accompagnato da due donne con dei cordini al collo, che a suo parere potevano essere assistenti, camminare per lo zoo circa 10 minuti prima dell’incidente. Fin dalle prime ricostruzioni, le forze dell’ordine hanno escluso che l’uomo arrestato e il bambino si conoscessero.