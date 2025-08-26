Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un bambino di tre anni e mezzo è stato ritrovato e riconsegnato ai genitori dopo momenti di grande apprensione a Margherita di Savoia. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando il piccolo Gianvito si è allontanato dai genitori sul lungomare della città. Il lieto fine è stato possibile grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, che ha agito con tempestività e professionalità, come comunicato dalle autorità.

Il ritrovamento del piccolo Gianvito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un cittadino, in vacanza nella cosiddetta “città del sale”, ha notato un bambino solo e visibilmente impaurito aggirarsi sul lungomare Cristoforo Colombo. L’uomo, comprendendo la delicatezza della situazione, ha preso per mano il piccolo e si è diretto verso piazza Libertà, dove era presente la postazione mobile della Polizia di Stato.

L’intervento degli agenti Giacomo e Vittorio

Gli agenti delle Volanti della Questura di Barletta Andria Trani, Giacomo e Vittorio, hanno accolto il cittadino e il bambino con grande empatia. Grazie alla loro professionalità, sono riusciti a tranquillizzare Gianvito, che si presentava spaventato e confuso. Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia, i poliziotti hanno chiesto al piccolo di raccontare dove si trovava prima di perdersi e come fosse arrivato fino a piazza Libertà.

La ricerca dei genitori e il ricongiungimento

Preso per mano il bambino, gli agenti hanno percorso a piedi il lungomare, cercando di individuare i genitori che, nel frattempo, erano alla disperata ricerca del figlio. Dopo pochi minuti, la famiglia è stata finalmente riunita. I genitori, ancora scossi dall’accaduto, hanno spiegato agli agenti di aver perso di vista Gianvito solo per un attimo e di non riuscire a comprendere come il bambino fosse riuscito ad allontanarsi così rapidamente e raggiungere piazza Libertà.

La curiosità del piccolo e il ruolo della Polizia

Durante il ricongiungimento, Gianvito ha ammesso con innocenza di essersi allontanato volontariamente perché incuriosito dalla presenza del Camper della Polizia di Stato e desideroso di parlare con gli agenti. Questo dettaglio ha contribuito a rasserenare ulteriormente i genitori, che hanno potuto constatare la prontezza e la sensibilità dimostrate dalle forze dell’ordine.

Il ringraziamento dei genitori e il valore della presenza della Polizia

Nei giorni successivi all’episodio, i genitori di Gianvito si sono recati presso la Questura, dove sono stati accolti nuovamente dagli agenti Giacomo e Vittorio. In questa occasione, la famiglia ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine per la professionalità e l’umanità dimostrate durante il delicato intervento.

Una presenza fondamentale per la sicurezza

L’intera vicenda mette in luce l’importanza della presenza costante e discreta della Polizia di Stato sul territorio. Come sottolineato dalle autorità, episodi come questo testimoniano l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza dei cittadini, trasformando situazioni di smarrimento in momenti di sollievo e fiducia.

Il ruolo della comunità e delle istituzioni

L’episodio di Margherita di Savoia evidenzia anche il valore della collaborazione tra cittadini e istituzioni. Il gesto del turista che ha prontamente affidato il bambino agli agenti dimostra come la sinergia tra la comunità e le forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza pubblica e la protezione dei più piccoli.

Conclusioni

Grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato e alla sensibilità di un cittadino, una situazione potenzialmente drammatica si è risolta nel migliore dei modi. Il piccolo Gianvito è stato riconsegnato sano e salvo ai genitori, che hanno potuto riabbracciare il figlio dopo attimi di grande paura. L’episodio, avvenuto a Margherita di Savoia, rappresenta un esempio concreto di come la presenza delle forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini possano fare la differenza nei momenti di emergenza.

