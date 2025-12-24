Bimbo di 4 anni annega in piscina a Curon, morto dopo giorni di agonia: indagate madre e zia oltre al bagnino

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il bimbo di 4 anni caduto nella piscina comunale di Curon, in Val Venosta, è morto all'ospedale di Bolzano dopo giorni di ricovero, senza mai riprendere conoscenza. L'incidente risale al 15 dicembre. La Procura ha aperto un'indagine e ha iscritto nel registro degli indagati madre, zia e bagnino. Disposta l'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso.

Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina

L’incidente avvenuto nella piscina comunale di Curon (in Val Venosta) si è trasformato in una tragedia. Il bimbo di 4 anni che è finito sott’acqua lunedì scorso è morto nell’ospedale di Bolzano.

Stando alla ricostruzione della vicenda, il 15 dicembre scorso il piccolo è finito in acqua per cause ancora da accertare mentre si trovava nella piscina dell’impianto Curunes.

La tragedia è avvenuta a Curon

Una volta recuperato, il minore era stato rianimato e successivamente trasportato in elisoccorso presso l’ospedale di Bolzano.

Qui è morto per la gravità del suo quadro clinico, senza peraltro aver mai ripreso conoscenza.

Tragedia a Curon: indagate madre, zia e bagnino

A seguito dell’incidente e della morte del bimbo di 4 anni nella piscina comunale di Curon, la Procura di Bolzano ha aperto un’indagine.

I nomi iscritti nel registro degli indagati sono quelli della madre e della zia del bambino, oltre che quello del bagnino e della funzionaria comunale responsabile della struttura.

Si tratta però di una procedura che viene attuata di norma quando avvengono incidenti del genere.

Il reato ipotizzato è passato dalle lesioni personali all’omicidio colposo.

Il minuto di silenzio in comune

Per chiarire le cause del decesso del bimbo dopo la caduta in piscina, sarà determinante l’esito dell’autopsia già effettuata.

Nel frattempo, in consiglio comunale a Curon la notizia della morte del piccolo è arrivata proprio durante una seduta consiliare. I presenti hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare la giovanissima vittima.

Seconda tragedia in pochi giorni

Quella di Curon è la seconda tragedia che, in pochi giorni, si è verificata in Val Venosta. Solo pochi giorni fa, il 19 dicembre, un bambino di 10 anni ha perso la vita, precipitando da una parete rocciosa a Laudes.

Il bambino stava percorrendo un sentiero con un amico coetaneo, poco distante dal parco giochi del paese. Nel tentativo di raggiungere una piccola malga, tuttavia, i ragazzini sarebbero erroneamente finiti fuori sentiero, su una parete di roccia.

Durante la salita, il ragazzino sarebbe scivolato: il volo di un centinaio di metri è risultato fatale.