Bimbo di 4 anni cade in piscina a Castrezzato vicino Brescia, è in gravissime condizioni: scappato ai genitori

È bastato un attimo: un bimbo di 4 anni è sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto in piscina. Ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il fatto è avvenuto sabato 21 giugno al parco acquatico “Tintarella di Luna” di Castrezzato, in provincia di Brescia. I carabinieri indagano per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

Bimbo cade in piscina a Castrezzato: è in gravissime condizioni

Doveva essere una giornata di svago, una fuga dal caldo. La famiglia era partita da Rovato, in provincia di Brescia, con l’intento di trascorrere un pomeriggio rilassante al parco acquatico “Tintarella di Luna” di Castrezzato, in provincia di Brescia. Ma tutto è cambiato in un attimo: il bimbo, di appena 4 anni, è riuscito ad allontanarsi senza che i genitori se ne accorgessero.

In pochi secondi il piccolo ha raggiunto il bordo vasca ed è caduto in acqua, senza saper nuotare.

Il bimbo di 4 anni è caduto in una piscina del parco acquatico “Tintarella di Luna” di Castrezzato, in provincia di Brescia

In piscina c’erano numerosi bagnanti e i bagnini erano impegnati a controllare la vasca. Il corpo del piccolo è stato notato galleggiare esanime da un altro avventore, che ha immediatamente dato l’allarme.

Il ricovero d’urgenza all’ospedale di Bergamo

Le manovre di rianimazione sono iniziate subito grazie al personale della struttura, mentre venivano allertati i soccorsi.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso dell’Areu: medici e infermieri hanno continuato le operazioni di salvataggio con attrezzature avanzate.

Una corsa contro il tempo, poi il trasferimento d’urgenza al reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il bambino si trova ancora oggi in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravissime.

Indagini in corso: si cerca di ricostruire i fatti

I carabinieri di Castrezzato hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Si lavora per chiarire le tempistiche dell’episodio, il momento esatto in cui il bambino si è allontanato, e le eventuali responsabilità.

Sotto esame anche le misure di sicurezza adottate dalla struttura: si cercherà di capire se siano stati rispettati i protocolli previsti nei parchi acquatici per il controllo dei minori.

Il dramma arriva a poche ore da un altro episodio simile: un bambino di 10 anni, colpito da malore in una piscina a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, è morto dopo due giorni di coma.