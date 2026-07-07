Bimbo di 4 anni morto a Wyong in Australia, la madre è accusata di omicidio e di cannibalismo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Madre accusata di cannibalismo nei confronti del figlio di quattro anni. In Australia una 32enne è stata arrestata per l’omicidio del bambino, trovato morto nella casa della città di Wyong, nello stato del Nuovo Galles del Sud, dove viveva da solo con la donna. I raccapriccianti sospetti sono stati avanzati dopo il ritrovamento del piccolo con gravi ferite alle braccia.

Il bimbo di quattro anni morto in Australia

Gli agenti del Nuovo Galles del Sud si sono recati nell’appartamento dopo che la madre si era presentata spontaneamente alla stazione di polizia, rilasciando dichiarazioni che avrebbero indotto a formulare l’ipotesi di cannibalismo.

Secondo quanto riportato dalla stampa australiana, gli inquirenti hanno chiesto un provvedimento urgente per autorizzare analisi forensi sulla bocca della donna, prima che venisse formalizzata l’accusa. L’ordinanza del tribunale ha disposto il prelievo di campioni anche tramite tampone orale.

L’accusa di cannibalismo sulla madre

In conferenza stampa, il sovrintendente della polizia di Tuggerah Lakes. Chad Gillies, ha definito la scena del ritrovamento del corpo del bimbo “estremamente scioccante”.

“È stato confermato che il bambino ha riportato delle ferite. Non intendo speculare ulteriormente sulla natura di tali ferite” ha aggiunto.

In attesa che l’autopsia faccia chiarezza sulla cause della morte della vittima di quattro anni, dal Dipartimento delle Comunità e della Giustizia dello stato australiano sarebbero emersi diversi interventi relativi alla donna e al figlio, legati forse ad alcuni episodi di violenza domestica che avrebbero coinvolto anche l’ex compagno.

Nel 2020, la 32enne era sta obbligata a installare un dispositivo di blocco dell’accensione per 12 mesi a seguito di una condanna per guida in stato di ebbrezza.

Il caso di omicidio a Wyong

La ministra per le famiglie e le comunità del Nuovo Galles del Sud, Kate Washington, ha dichiarato che l’ultima volta che il dipartimento ha risposto a una segnalazione riguardante la famiglia, su cui sono in corso accertamenti, risale a 18 mesi fa. ”

“Lo scopo della revisione è comprendere esattamente cosa è successo, quali decisioni sono state prese, quando e se sono state adeguate”, ha affermato la ministra.