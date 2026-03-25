Bimbo di 4 anni salva la mamma svenuta per il monossido a Rovigo, chiama i sanitari e li aiuta al telefono

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Un bambino di quattro anni ha salvato la vita della mamma, svenuta a causa di una perdita di monossido. È quanto accaduto ad Adria, in provincia di Rovigo. Gli operatori del Suem 118 hanno chiamato a casa della donna, il piccolo ha risposto al telefono e ha spiegato quanto accaduto, permettendo ai soccorsi di intervenire.

La mamma svenuta per il monossido

Il 24 marzo, ad Adria, un paese del Delta del Po della provincia di Rovigo, alla Centrale operativa del Suem 118 dell’Usl Polesana è arrivata la preoccupata telefonata di un datore di lavoro.

L’uomo ha riferito di essere preoccupato per l’assenza della dipendente e per il fatto che non riuscisse a mettersi in contatto telefonico con lei.

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Gli operatori del Suem 118 hanno immediatamente avviato le verifiche e hanno chiamato la donna al suo telefono cellulare.

A rispondere allo smartphone è però stato il figlio di quattro anni della donna, in quel momento l’unico presente in casa con lei.

Bambino salva la vita alla mamma

Il bambino è riuscito a dare indicazioni ai sanitari e a spiegare che la mamma era priva di sensi, permettendo agli operatori del 118 di capire che la donna aveva bisogno d’aiuto.

Immediato è stato l’intervento di Vigili del Fuoco e dell’ambulanza del Suem. Il piccolo e la mamma, che nel frattempo si era ripresa, sono stati messi in sicurezza e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale civile “Santa Maria Regina degli Angeli” di Adria, per le visite del caso.

Da primi accertamenti, la causa del malessere è stata una fuga di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione. Il sensore del gas in dotazione alla squadra dei vigili del fuoco, una volta che i pompieri sono entrati in casa, è subito entrato in funzione.

Le dimissioni di bambino e mamma

Sia la madre che il bambino sono stati portati in ospedale per accertamenti. All’arrivo dei soccorritori, il piccolo non accusava segni di stordimento o difficoltà respiratorie, mentre la madre era svenuta.

La sensibilità al monossido di carbonio varia da persona a persona e dipende da diversi fattori, come la concentrazione, il tempo di esposizione e le condizioni fisiche individuali. Le visite ospedaliere a madre e figlio hanno evidenziato livelli bassi del gas nel sangue.

Entrambi sono stati dimessi in buone condizioni. Intanto sono stati predisposti accertamenti nell’abitazione per verificare come si sia verificata la fuga di questa sostanza, che viene prodotta dalla combustione incompleta di materiali contenenti carbonio in ambienti con poco ossigeno.

In alte concentrazioni il monossido di carbonio si lega all’emoglobina e impedisce al sangue di trasportare ossigeno ai tessuti, causando anossia cerebrale e decesso, spesso dopo perdita di coscienza, convulsioni e coma, in tempi rapidi. L’intervento del bambino, che ha risposto alla chiamata del 118, ha permesso di salvare la vita alla mamma.