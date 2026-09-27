Bimbo di 5 anni investito a Torino mentre attraversa con i genitori, arrestata una donna: è l'ex del papà
Bimbo di 5 anni investito a Torino, il padre accusa l'ex compagna: "È stata lei, ci è venuta addosso apposta"
A Torino, un bimbo di 5 anni è stato investito da un’auto, una Fiat Panda, mentre stava attraversando la strada all’angolo tra via Pinelli e via Industria, nel quartiere San Donato. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita. L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30 di sabato 26 settembre. Secondo il padre del piccolo, non si è trattato di un incidente casuale. L’uomo ha accusato l’ex compagna di aver travolto il piccino apposta.
- Bimbo investito a Torino, il padre accusa l'ex compagna: arrestata una donna di 24 anni
- Le indagini e l'arresto
- Carabinieri e polizia sul luogo dell'incidente
Bimbo investito a Torino, il padre accusa l’ex compagna: arrestata una donna di 24 anni
Il bimbo, quando è stato investito dalla Fiat Panda, si trovava con il padre, la madre e la sorella. L’utilitaria, come riferito dal quotidiano La Repubblica, ha sbandato dirigendosi verso la famiglia di origine marocchina.
Il piccolo è stato sbalzato sull’asfalto, mentre la vettura ha terminato la sua corsa contro un’altra auto parcheggiata. La donna che era al volante, una giovane di 24 anni, è fuggita.
Il padre del bimbo, che ha visto la persona alla guida darsela a gambe, ha riconosciuto nella fuggitiva la sua ex compagna.
“La mia ex, è stata lei, ci è venuta addosso apposta”, ha urlato. Si ipotizza che il presunto bersaglio della 24enne fosse lui e non il figlio.
Probabilmente, dunque, era lui il vero obiettivo dell’automobilista.
Le indagini e l’arresto
Immediatamente sono state avviate le indagini e successivamente la 24enne è stata rintracciata e arrestata a Torino per tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
Il bimbo, nonostante il violento impatto, è sempre rimasto vigile. Dopo l’investimento, è stato curato dai sanitari dell’ambulanza del 118 per poi essere trasportato in codice rosso all’ospedale infantile, dove è stato riscontrato un trauma toracico e addominale.
I medici, per il momento, mantengono la prognosi riservata.
Carabinieri e polizia sul luogo dell’incidente
Dopo l’incidente, diversi membri della comunità marocchina si sono precipitati sul luogo dove il piccolo è stato investito, andando alla ricerca della donna alla guida dell’utilitaria.
Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per fare totale chiarezza su quanto avvenuto.