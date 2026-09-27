Bimbo di 5 anni investito a Torino mentre attraversa con i genitori, arrestata una donna: è l'ex del papà

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A Torino, un bimbo di 5 anni è stato investito da un’auto, una Fiat Panda, mentre stava attraversando la strada all’angolo tra via Pinelli e via Industria, nel quartiere San Donato. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita. L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30 di sabato 26 settembre. Secondo il padre del piccolo, non si è trattato di un incidente casuale. L’uomo ha accusato l’ex compagna di aver travolto il piccino apposta.

Bimbo investito a Torino, il padre accusa l’ex compagna: arrestata una donna di 24 anni

Il bimbo, quando è stato investito dalla Fiat Panda, si trovava con il padre, la madre e la sorella. L’utilitaria, come riferito dal quotidiano La Repubblica, ha sbandato dirigendosi verso la famiglia di origine marocchina.

Il piccolo è stato sbalzato sull’asfalto, mentre la vettura ha terminato la sua corsa contro un’altra auto parcheggiata. La donna che era al volante, una giovane di 24 anni, è fuggita.

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Il padre del bimbo, che ha visto la persona alla guida darsela a gambe, ha riconosciuto nella fuggitiva la sua ex compagna.

“La mia ex, è stata lei, ci è venuta addosso apposta”, ha urlato. Si ipotizza che il presunto bersaglio della 24enne fosse lui e non il figlio.

Probabilmente, dunque, era lui il vero obiettivo dell’automobilista.

Le indagini e l’arresto

Immediatamente sono state avviate le indagini e successivamente la 24enne è stata rintracciata e arrestata a Torino per tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

Il bimbo, nonostante il violento impatto, è sempre rimasto vigile. Dopo l’investimento, è stato curato dai sanitari dell’ambulanza del 118 per poi essere trasportato in codice rosso all’ospedale infantile, dove è stato riscontrato un trauma toracico e addominale.

I medici, per il momento, mantengono la prognosi riservata.

Carabinieri e polizia sul luogo dell’incidente

Dopo l’incidente, diversi membri della comunità marocchina si sono precipitati sul luogo dove il piccolo è stato investito, andando alla ricerca della donna alla guida dell’utilitaria.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per fare totale chiarezza su quanto avvenuto.