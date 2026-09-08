Bimbo di 5 anni morso dalla vipera a Oliveto Citra, era nello stivaletto: il piccolo è ricoverato al Santobono

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un bimbo di 5 anni è stato morso da una vipera a Oliveto Citra, mentre giocava nel suo giardino di casa in campagna. L’animale era nascosto nello stivaletto del bambino. Il piccolo è ricoverato in ospedale al Santobono di Napoli. Le sue condizioni sono giudicate critiche ma stabili.

Cosa è successo a Oliveto Citra

Nel pomeriggio di sabato 5 settembre, un bimbo di 5 anni è stato morso da una vipera a Oliveto Citra. Come ricostruito da Morning News, il piccolo, che in quel momento era nella sua casa di campagna con la madre, in dolce attesa, si è diretto fuori per giocare ma, quando ha infilato gli stivaletti che erano all’esterno dell’abitazione, si è sentito mordere da qualcosa.

La mamma ha immediatamente portato il figlio in ospedale. All’arrivo, i medici hanno chiesto che tipo di serpente avesse morso il piccolo, ma la donna non ha saputo rispondere. A quel punto, il papà è tornato a casa dal lavoro e ha ritrovato l’animale vicino agli stivaletti. Dopo averlo ucciso, lo ha fotografato. A quel punto i medici hanno capito che si trattava di una vipera e hanno somministrato il siero antivipera al bambino.

Come sta il bimbo morso dalla vipera a Oliveto Citra

L’inviato della trasmissione Mediaset ha riferito che il bimbo morso dalla vipera a Oliveto Citra è in condizioni critiche ma stabili, vigile ma non ancora fuori pericolo.

Un medico dell’ospedale Santobono ha fornito gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute del bambino: “Le sue condizioni sono in sensibile miglioramento. Da 24 ore non si registra una progressione dell’edema dei tessuti molli a livello locale e questo per noi è un segnale fortemente positivo”.

L’altro caso di morso di serpente a Pioppi

Poche ore prima rispetto a quanto avvenuto a Oliveto Citra, a Pioppi in Cilento un altro rettile ha attaccato Elisa Scarano, consigliera comunale a Milano e presidente del Municipio 6.

A Morning News Elisa Scarano, ricoverata al Cardarelli di Napoli, ha raccontato: “Venerdì 28 sono stata morsa da una vipera. Ero in condizioni pessime, vomitavo, evacuavo, la gamba si gonfiava. (…) Adesso non cammino ancora, ho avuto un edema importante. Ho dovuto fare delle trasfusioni”.

Cosa fare se si incontra un serpente velenoso

La trasmissione Mediaset ha riepilogato alcuni consigli utili:

Mantenere la calma e fermarsi

Non fare movimenti bruschi e indietreggiare lentamente

Non tentare mai di toccarlo o schiacciarlo

Fare rumore battendo per terra o con un bastone

In caso di morso: non incidere, non succhiare, chiamare subito il 112.

Andrea Lunerti, esperto di sicurezza uomo-animale, ospite del programma in collegamento, ha fornito ulteriori raccomandazioni: “Non bisogna farsi prendere dal panico. Sarebbe meglio non uccidere l’animale, se non altro per il rischio di essere morsi ancora”.