Bimbo di 5 anni morto soffocato da un wurstel a Sestu davanti ai genitori, inutili i tentativi di rianimazione

Un bimbo di circa 5 anni è morto soffocato da un wurstel a Sestu, vicino Cagliari. I medici del 118, chiamati dai genitori del piccolo, hanno tentato di rianimarlo per oltre 40 minuti, purtroppo senza successo. Sulla vicenda hanno avviato le indagini i carabinieri della locale stazione.

Bimbo morto soffocato a Sestu: cos’è successo

La tragedia è avvenuta attorno alle 20,30 di domenica 22 febbraio, in una casa in via Genova.

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da L’Unione Sarda, il piccolo L.C., di 5 anni, ancora da compiere, è rimasto soffocato da un wurstel. Tutto è avvenuto sotto gli occhi dei genitori, che hanno cercato di effettuare le manovre di disostruzione guidati al telefono dagli operatori del 118.

L’intervento vano del 118: il bimbo è morto soffocato

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i medici del 118, chiamati dai genitori del bambino. All’arrivo dell’ambulanza medicalizzata il bimbo era già in arresto cardiaco.

Il personale medico ha tentato di rianimare il piccolo per oltre 40 minuti, senza però riuscirci.

Le indagini sul bimbo morto soffocato a Sestu

Come riportato dall’agenzia ANSA, i carabinieri della Stazione di Sestu, dipendente dalla Compagnia di Quartu, hanno avviato le indagini per ricostruire le circostanze che hanno portato alla morte del bimbo di circa 5 anni a Sestu, nella città metropolitana di Cagliari.

Morto soffocato da un boccone: il precedente alla vigilia di Natale

Alla vigilia di Natale 2025, anche Giovanni Lopez, di 47 anni, era morto soffocato da un boccone a Settimo Torinese, nella provincia di Torino.

Anche in quell’occasione, purtroppo, l’intervento del personale medico era risultato vano: gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, dovuto a un’ostruzione completa delle vie respiratorie.

Il fratello lo aveva ricordato così sui social: “Sarai sempre nei nostri cuori. Eri puro, generoso e buono, anche fin troppo”.