Bimbo di 5 mesi morto dopo un incidente in tangenziale a Montebello, madre in prognosi riservata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dramma sulla tangenziale tra Voghera e Casteggio, all’altezza di Montebello della Battaglia, dove un bimbo di 5 mesi è morto a seguito di un incidente tra due auto. Alla guida di una delle vetture c’era la madre 35enne, al momento ricoverata in prognosi riservata. Ricoverato anche il padre 60enne, che non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente in tangenziale a Montebello della Battaglia

Un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 29 giugno 2026 ha provocato il decesso di un bimbo di soli cinque mesi. Il piccolo Leonardo Accurso è morto martedì 30 giugno al Policlinico San Matteo di Pavia, meno di ventiquattro ore dopo il violentissimo impatto che ha coinvolto due automobili.

Lo schianto si è verificato intorno alle ore 18:30 lungo la tangenziale Voghera-Casteggio, precisamente nel territorio comunale di Montebello della Battaglia. Il neonato viaggiava sul sedile posteriore di una Hyundai insieme alla madre, una donna di 35 anni originaria di Broni, rimasta gravemente ferita.

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La violenza dello scontro frontale non ha lasciato scampo al piccolissimo passeggero, le cui condizioni erano apparse disperate fin dal primo momento.

Il bimbo morto in ospedale, la madre in prognosi riservata

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio sul posto di tre ambulanze e di due elicotteri del 118. Al momento dell’arrivo del personale sanitario, il bimbo si trovava già in arresto cardiaco a causa di un gravissimo trauma cranico e della frattura del femore.

Dopo le prolungate manovre di rianimazione eseguite sul posto, il piccolo è stato trasferito d’urgenza al San Matteo, dove è deceduto il giorno successivo nel reparto di Rianimazione. La madre di 35 anni è stata invece trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria, dove si trova attualmente ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata.

Il padre del neonato, un uomo di 60 anni che si trovava alla guida della Hyundai, è stato trasferito in elicottero a Brescia in codice giallo, mentre il conducente della Bmw, un 59enne, è stato ricoverato a Pavia.

La dinamica dell’incidente

I rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Pavia, intervenuti sulla tangenziale con una pattuglia del Distaccamento di Vigevano.

Secondo i primi accertamenti, la Hyundai della famiglia di Broni viaggiava in direzione di Voghera, mentre la Bmw procedeva nel senso di marcia opposto. Per cause ancora in corso di definitivo accertamento, l’utilitaria ha improvvisamente sbandato invadendo la corsia opposta e rendendo inevitabile il tremendo impatto frontale.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dei passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere contorte dell’abitacolo. Come riportato da Notizie.it, pare che la madre stesse allattando il figlioletto sul sedile posteriore al momento dell’impatto.