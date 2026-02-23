Bimbo di 5 mesi ricoverato a Torino dopo essere caduto dalle braccia della madre, è ancora gravissimo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il bimbo di Torino di 5 mesi, caduto dalle braccia della mamma nella loro casa a Chieri il 20 febbraio scorso, resta in gravissime condizioni. Il neonato è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Regina Margherita in coma farmacologico. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per chiarire quanto accaduto. La procura avrebbe aperto, infatti, un’inchiesta senza ipotesi di reato.

Come sta il bimbo di Torino

A riportare le condizioni di salute del bimbo di Torino è l’ANSA. Nel bollettino del 23 febbraio si parla di condizioni gravissime.

La Stampa ricostruisce quanto constatato dai sanitari una volta che il neonato è arrivato all’ospedale Regina Margherita.

Aveva traumi in tutti il corpo e ha avuto due arresti cardiaci prima di varcare l’ingresso del pronto soccorso.

Le condizioni del piccolo restano disperate.

L’ipotesi incidente domestico

L’ANSA riporta la prima versione fornita ai militari dell’Arma dai genitori del bambino caduto dalle braccia della mamma a Chieri, in provincia di Torino.

Il neonato di 5 mesi sarebbe stato in braccio alla madre quando la donna sarebbe stata colta da un malore.

Il piccolo avrebbe sbattuto la testa poco prima dell’arrivo a Chieri dei carabinieri della compagnia locale e i sanitari del 118, per soccorrere sia la donna che il bambino.

Al momento della tragedia il padre si sarebbe trovato in giardino con l’altro figlio della coppia, di 4 anni.

La mamma avrebbe accusato già mal di testa nelle ore precedenti l’incidente.

Le condizioni disperate

Secondo La Stampa, l’equipaggio della Croce rossa avrebbe trovato il bimbo a terra, in fondo alle scale.

Da subito le sue condizioni sarebbero apparse disperate, in arresto cardiocircolatorio.

Il bimbo di Torino sarebbe stato rianimato e caricato sull’ambulanza per condurlo al Regina Margherita.

Durante il percorso il neonato avrebbe subito un altro arresto cardiaco.

Anche la mamma, nella giornata della tragedia, il 20 febbraio, avrebbe accusato un malore mentre teneva in braccio il piccolo.