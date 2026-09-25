Bimbo di 6 anni a scuola a Trepuzzi col coltello da cucina di 13 centimetri, allarme lanciato dall'insegnante

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un bambino di 6 anni sarebbe andato a scuola con coltello da cucina nello zainetto. L’episodio è avvenuto la mattina del 24 settembre a Trepuzzi, in provincia di Lecce, presso l’Istituto Comprensivo Scolastico della città. L’allarme sarebbe stato lanciato dall’insegnante dopo che un compagno di classe aveva avvisato la donna della presenza di un coltello in classe.

Bambino di 6 anni con coltello a scuola, cosa è successo

La notizia è stata riportata dall’ANSA.

Secondo quanto riportato, l’insegnante avrebbe controllato lo zainetto del bambino di 6 anni e avrebbe trovato un coltello da cucina da 13 cm.

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Immediatamente sarebbe stata allertata la dirigenza.

A scuola sarebbero arrivati anche i genitori del bambino.

Le indagini

Secondo quanto riportato da RaiNews, i carabinieri starebbero procedendo con gli accertamenti per comprendere i motivi di questo gesto.

Tra le ipotesi, quella che il bambino di 6 anni sia stato spinto da un compagno di classe a portare un coltello in classe.

Il motivo sarebbe dovuto ad una lite avvenuta in precedenza con altri bambini.

Le parole del sindaco di Trepuzzi

Sull’episodio del bambino di 6 anni che ha portato a scuola un coltello nascosto nello zaino è intervenuto Giuseppe Maria Taurino, sindaco di Trepuzzi.

Questa la nota: “Da sindaco intendo rassicurare l’opinione pubblica e i genitori del Comprensivo Scolastico di Trepuzzi. La situazione è sotto controllo ed è seguita con la massima attenzione dalla Direzione scolastica di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Trepuzzi e le autorità competenti”.

Ha poi aggiunto: “Preso atto della delicatezza della vicenda che, voglio ricordare a tutti, coinvolge minori, invito i miei concittadini a non assumere atteggiamenti di allarmismo. Quanto accaduto certamente ci porta ad accendere un faro su un fatto critico che non può e non ci deve lasciare indifferenti, ma al contempo invito tutti a non cadere nel pettegolezzo delle fughe di notizie generate da illazioni o strumentalizzazioni”.

Il sindaco di Trepuzzi ha poi spiegato che le istituzioni preposte stanno lavorando per “ricostruire i fatti che hanno caratterizzato questo episodio”

Infine si rivolge da genitore ai familiari coinvolti: “Comprendo lo stato d’animo, chiedo a tutti la massima prudenza”.