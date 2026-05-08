Bimbo di 6 mesi preso per il collo a Genova a Sampierdarena, tentato rapimento davanti a madre e fratellino

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si è verificato un tragico e preoccupante episodio a Sampierdarena, quartiere di Genova: giovedì 7 maggio, intorno alle 21.30, c’è stato il tentato rapimento di un bimbo di sei mesi. Un uomo 30enne di origini egiziane ha provato a sottrarre il piccolo dal passeggino. La madre ha agito con prontezza e coraggio, riuscendo a cacciare l’autore del gesto. Ad assistere alla scena è stato anche il fratellino del neonato.

Genova, tentato rapimento di un bimbo di sei mesi a Sampierdarena

Secondo le prime ricostruzioni fornite da Primocanale.it, la madre è uscita a passeggiare con i suoi figli quando si è resa conto di essere pedinata da un uomo.

Una volta arrivata al portone di casa, in via del Campasso, il 30enne le ha impedito con la forza di entrare nell’abitazione. Poi ha messo le mani nel passeggino, afferrando il neonato per il collo, nel tentativo di rapirlo.

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La madre salva i figli: uomo messo in fuga

La donna è riuscita a difendere il neonato e a mettere in fuga l’uomo che si è allontanato a piedi. Ad aver visto la drammatica scena è stato anche il fratellino terrorizzato del bimbo di sei mesi che è stato spinto dal 30enne che ha poi fatto perdere le proprie tracce.

La donna, dopo aver messo in salvo i figli, ha allertato il marito. Sono stati quindi contattati i soccorsi e gli agenti della polizia che sono intervenuti sul posto, dando immediatamente il via alle ricerche dell’uomo egiziano.

L’intervento dei poliziotti e il fermo del 30enne egiziano

Dopo un paio d’ore i poliziotti hanno fermato il responsabile del gesto che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La madre e i due figli, nel frattempo, sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al bimbo di sei mesi. In seguito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini.

Il piccolo è stato posto sotto monitoraggio medico. Successivamente è stato dimesso.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione come si sono svolti i fatti e per fare luce sui motivi dell’aggressione.