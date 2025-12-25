Bimbo di 7 anni ferito con un'arma da fuoco a Pomigliano d'Arco, proiettile vagante in piazza alla vigilia
Bambino di 7 anni ferito da un proiettile vagante a Pomigliano d’Arco la sera della vigilia: colpito di striscio, non è grave. Si indaga
La vigilia di Natale si è trasformata in momenti di paura per una famiglia di Pomigliano d’Arco. La serata si è infatti conclusa con una corsa all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per una ferita al braccio sinistro compatibile con un colpo d’arma da fuoco. Immediato l’allarme tra il personale sanitario e la polizia di Stato. Secondo gli investigatori il proiettile vagante è stato esploso in circostanze non ancora chiarite, ma il bambino non era il bersaglio.
Bambino ferito da un proiettile vagante
Un bambino è stato ferito da un proiettile la sera della vigilia di Natale. Poteva trasformarsi in tragedia, ma il piccolo è stato ferito solo di striscio. Una fortuna, nella sfortuna, e tanta paura.
Il bambino di sette anni è stato portato velocemente in ospedale. Da Pomigliano d’Arco, è stato ricoverato presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.
Bimbo ferito da un proiettile a Pomogliano d’Arco
È scattato l’allarme da parte dei sanitari, che hanno avvertito le forze dell’ordine per chiarire le dinamiche che hanno portato al ferimento del piccolo con un’arma da fuoco.
Come sta il bambino?
Il bambino di sette anni sembra essere stato solo sfiorato dal proiettile, ma presenta comunque una ferita al braccio sinistro. Tanta la paura, ma le sue condizioni di salute fortunatamente non destano preoccupazioni.
Una volta prestate le cure necessarie, il bambino è stato dimesso e, secondo i medici, serviranno circa sette giorni per la completa guarigione.
Le indagini della polizia
Allertata la polizia di Stato, gli agenti si sono recati prima in ospedale per ascoltare il racconto dei genitori e del bambino, poi sul posto per ricostruire le dinamiche che hanno portato al ferimento con un proiettile.
La famiglia si trovava in piazza Mercato per i festeggiamenti della vigilia di Natale, quando è stato udito il rumore di un colpo di pistola.
Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, si sarebbe trattato di un proiettile vagante. Fortunatamente il bambino è stato ferito soltanto al braccio e di striscio, senza riportare conseguenze più gravi. Sono state inoltre acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare il o i responsabili del pericoloso gesto.