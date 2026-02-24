Bimbo di 9 anni caduto dal terrazzino della scuola a Pietra Ligure, condizioni gravi: la ringhiera ha ceduto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un bimbo di 9 anni sarebbe caduto dal terrazzino di una scuola a Pietra Ligure, in provincia di Savona, venendo trasportato in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova. Stando alle prime informazioni, la caduta, da circa 4 metri d’altezza, sarebbe stata provocata dal cedimento di una ringhiera. Non sarebbe in pericolo di vita.

Bimbo caduto dal terrazzino di scuola: cos’è successo a Pietra Ligure

L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 24 febbraio nella scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, nella provincia di Savona, in Liguria.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ANSA, il bimbo si sarebbe appoggiato alla ringhiera del terrazzino che affaccia sul cortile interno dell’istituto, che avrebbe ceduto. Il bambino ha fatto un volo di circa 4 metri d’altezza.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

I soccorsi e il trasferimento in codice rosso in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica inviate dal 118, oltre ai vigili del fuoco.

Il bimbo, di 9 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona, quindi trasferito al Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato in Rianimazione.

Come sta il bambino

Il giovane alunno sarebbe in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Secondo ANSA, avrebbe riportato un grave trauma cranico e lesioni dovute alla caduta.

Sarebbe comunque vigile e cosciente.

Indagini in corso

ANSA riferisce che carabinieri e vigili del fuoco avrebbero effettuato i rilievi sulla balaustra del terrazzino.

Dalle prime verifiche, sembra che il parapetto possa essere crollato per un deterioramento strutturale.

Le parole del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi

In alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi ha fornito un aggiornamento sullo stato di salute del bambino: “La prima tac non ha evidenziato lesioni, il bambino viene trasferito per precauzione all’ospedale Gaslini di Genova dal Santa Corona, dove ha ricevuto le prime cure”.

Ancora De Vincenzi: “Siamo affranti, è un disastro. La scuola primaria Papa Giovanni è nuova, è stata costruita nel 2005 e poi rinnovata nel 2015. Come amministrazione comunale, anche grazie ai fondi Pnrr, abbiamo profuso milioni e milioni proprio nelle manutenzioni delle scuole, anche in questa. Siamo sconvolti per quello che è successo al bambino e perché non ci capacitiamo di come sia successo dati gli sforzi continui e costanti che mettiamo sugli edifici scolastici di nostra competenza”.

Il sindaco del comune in provincia di Savona, in attesa del report dei vigili del fuoco, ha spiegato: “Dalle prime evidenze, sembra che a cedere siano stati due bulloni. Vedremo come procedere. Ora ciò che è più importante sono le condizioni del bambino, che paiono non gravi, e stare accanto alla famiglia”.