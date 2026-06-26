Bimbo di 9 anni vende limonata e dona i 100 euro alla Lega Tumori di Castelfranco Veneto: "Aiutate le persone"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ha raccolto 100 euro vendendo bicchieri di limonata davanti a casa. E poi li ha donati alla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Protagonista della vicenda un bambino di 9 anni di Castelfranco Veneto, che si è presentato con il suo gruzzoletto nella sede locale dell’associazione: “Li dono a voi perché aiutate le persone”.

Bimbo di 9 anni raccoglie 100 euro vendendo limonata

Un bambino di 9 anni ha donato 100 euro raccolti vendendo limonata alla lotta contro i tumori.

La storia, riportata dal quotidiano Il Dolomiti, arriva da Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso.

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Vendendo limonate davanti a casa, offrendo un bicchiere per un euro, il bimbo ha messo insieme un piccolo gruzzoletto di 100 euro. Con uno scopo ben preciso: donare tutto alla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Donati alla Lega Tumori di Castelfranco Veneto

E così mercoledì 24 giugno il bambino, accompagnato dalla mamma, si è presentato nella sede della Lilt di Castelfranco Veneto.

E ha consegnato il suo tesoretto ai volontari dell’associazione: “Li dono a voi perché aiutate le persone“.

Un piccolo gesto ma dal grande significato, che ha toccato i cuori di tutta l’associazione: “Ci sono mattine in cui il nostro lavoro di volontari viene ripagato in modo assolutamente straordinario”, dicono dalla delegazione locale della Lilt.

“Una lezione di altruismo”

“Di fronte a tanta purezza, generosità e maturità non ci sono parole, ma solo una profonda commozione“, dicono ancora i volontari di Castelfranco.

“Questo piccolo grande uomo ci ha dato una lezione di altruismo che non dimenticheremo e che ci spinge a continuare la nostra missione con ancora più forza”.

“A lui e alla sua splendida mamma, che sta crescendo un cittadino dal cuore d’oro, va il ringraziamento più grande e sincero da parte di tutta la Lilt di Castelfranco Veneto”.