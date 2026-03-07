Bimbo di pochi mesi muore nell'aeroporto di Fiumicino, un'ora e mezza di rianimazione: il motivo del malore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I soccorsi del 118 hanno tentato per un’ora e mezza di rianimare il piccolo di pochi mesi nell’aeroporto di Fiumicino, ma senza successo. Il neonato si sarebbe sentito male all’interno del Terminal 1. Rapido l’arrivo dell’ambulanza e il tentativo di trasporto in elisoccorso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Inutili i soccorsi sul piccolo cuore. Dalle prime informazioni, la causa del decesso potrebbe essere stata una malformazione cardiaca congenita.

Bimbo muore in aeroporto

La famiglia si trovava nel Terminal 1 quando un bimbo di pochi mesi si è sentito male. È accaduto giovedì 5 marzo scorso, nel pomeriggio. Il bimbo era con i suoi genitori al momento del malore. Sappiamo, al momento, di una generica “origine africana”.

Quando il piccolo si è sentito male, è stata immediata la reazione della famiglia e degli altri passeggeri in transito nel terminal. Sono stati subito chiamati i soccorsi e gli agenti all’interno dell’aeroporto.

ANSA

Per il piccolo, però, non c’è stato nulla da fare e, dopo lunghi tentativi di rianimazione, il cuore ha ceduto.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

Quando il piccolo di pochi mesi ha iniziato a presentare dei sintomi, un generico malore improvviso, la chiamata ai soccorsi è stata molto rapida. Così anche l’arrivo degli operatori sul posto è stato piuttosto veloce.

Sono iniziati immediatamente i tentativi di rianimazione, andati avanti per almeno un’ora e mezza secondo quanto appreso dai giornali che hanno tentato di avere maggiori informazioni su quanto accaduto.

Dopo i lunghi tentativi, infruttuosi, sarebbe stata chiamata l’eliambulanza per il trasporto del piccolo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Una volta giunto all’ospedale, sarebbero proseguiti i tentativi di rianimazione, ma senza successo.

Le cause del malore

Una volta raggiunta la struttura sanitaria, è stato possibile verificare che il bambino aveva un battito flebile e molto debole. I medici hanno proseguito i tentativi di rianimazione anche in ospedale, ma ormai erano passate diverse ore.

Sul piccolo sono proseguiti infatti i massaggi cardiaci fino a quando il battito non si è spento. È stato dichiarato deceduto e tra le possibili cause, anche se ancora da indagare, vi sarebbe una malformazione cardiaca congenita ancora non nota ai genitori.