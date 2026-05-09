Bimbo di sei anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre a Sedico (Belluno)

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Tragedia a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di sei anni è morto schiacciato per errore da un muletto guidato dal padre. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del Suem 118, giunti anche con l’elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Purtroppo però per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’uomo aveva portato il figlio con sé sul lavoro e gli inquirenti indagano sulla dinamica.

L’incidente nella zona industriale di Sedico

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 18:30 di venerdì 8 maggio nel piazzale antistante alcune società dell’area industriale di Sedico, in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Tra queste figura anche l’azienda meccanica della famiglia De March, cognome del bambino deceduto.

Una chiamata al 113 aveva fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi nel piccolo centro in provincia di Belluno. Le indagini sono state affidate a Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) e alla polizia.

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Il bambino era vicino al muletto senza protezioni

Al momento della tragedia il bambino si trovava accanto al muletto, sul quale è salito il padre, sprovvisto di qualunque dispositivo di sicurezza previsti dalle normative in vigore e che vengono indossati regolarmente dai lavoratori.

Il mezzo è stato sequestrato dagli agenti per gli accertamenti di rito. All’arrivo dei soccorsi, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino e informare il magistrato di turno.