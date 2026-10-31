Bimbo di un anno e mezzo morto a Roma soffocato da un pezzo di mela, la tragedia davanti ai genitori

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un bambino di appena un anno e mezzo è morto soffocato da un pezzo di mela mentre si trovava in casa a Roma. Il bimbo è rimasto strozzato dallo spicchio sotto gli occhi dei genitori, in un’abitazione della frazione della Capitale della Storta, ma nonostante i soccorsi tempestivi i medici non sono riusciti a salvarlo. La notizia ha sconvolto la comunità di Vitorchiano, nel Viterbese, di cui la famiglia è originaria.

Il bambino morto soffocato a Roma

La tragedia risale alla serata di mercoledì 28 ottobre, quando il bambino si trovava insieme ai genitori nella loro casa alla periferia nord di Roma, sulla via Cassia.

Secondo quanto ricostruito, mentre il piccolo stava mangiando un pezzo di mela dato dai genitori, il boccone gli è andato di traverso, ostruendogli le vie respiratorie.

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La tragedia nonostante i soccorsi

Come riportato dal Corriere della Sera, la madre e il padre avrebbero immediatamente lanciato l’allarme al numero unico d’emergenza richiedendo un’ambulanza.

Nonostante il rapido intervento e la corsa in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Gemelli, i tentativi di rianimarlo a bordo del mezzo sono stati vani: il bimbo sarebbe arrivato in ospedale già in arresto cardiaco ed è stato dichiarato morto subito dopo.

Da quanto ricostruito finora, la situazione sarebbe precipitata nell’arco di pochi minuti, ma i genitori e chi si trovava in casa nel momento dell’incidente potrebbero essere ascoltati dagli investigatori, per capire cosa sia accaduto e quali procedure siano state adottate durante i soccorsi.

Una verifica dovuta per fare luce sulla tragedia, in attesa che gli esami autoptici appurino le cause della morte.

Il lutto a Vitorchiano

Come riportato dal Corriere della Sera, il bambino si chiamava Davide D’Orazi, nipote di Raffaele D’Orazi, ex consigliere del Comune di Vitorchiano, in provincia di Viterbo, dove la notizia della morte del piccolo ha sconvolto la comunità.

“Una notizia terribile che ha lasciato attoniti tutti gli abitanti di Vitorchiano – ha dichiarato il sindaco Ruggero Grassotti, annunciando il lutto cittadino – La nonna e il nonno del piccolo sono molto conosciuti in paese, con la nonna ho lavorato per oltre vent’anni, siamo tutti molto colpiti. Incidenti simili capitano sempre più spesso ma restano imprevedibili e lasciando un dolore profondo. Tutta la comunità di Vitorchiano è stretta attorno alla famiglia”.