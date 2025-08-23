Bimbo di un anno mangia formaggio a latte crudo a Belluno, è grave. Il padre di Mattia Maestri: "Una strage"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un bambino di un anno ha mangiato del formaggio fatto con latte crudo, contaminato dal batterio Escherichia coli. L’episodio si è verificato a Belluno. Il piccolo è in condizioni gravi e si trova ora ricoverato a Padova, in Pediatria. I medici hanno accertato che ha sviluppato una sindrome emolitico-uremica, una malattia renale ritenuta la causa più importate di insufficienza renale acuta per i bambini.

Belluno, grave bimbo di un anno: ha mangiato formaggio con latte crudo

La vicenda è stata anticipata dal quotidiano “Gazzettino”. Il bimbo ha iniziato a stare male qualche giorno dopo aver ingerito il formaggio a latte crudo. Quando le sue condizioni sono peggiorate, è stato trasferito a Padova, nella Nefrologia pediatrica dell’azienda ospedaliera.

La contaminazione del latte ha origine durante la mungitura. L’alimento non pastorizzato o non bollito, e i suoi derivati come i formaggi, possono poi trasmettere l’infezione. Per questo motivo i pediatri raccomandano di non far mangiare ai piccoli tali cibi.

Escherichia coli, terzo caso in nove mesi

Quello di Belluno è il terzo caso in soli nove mesi di bimbi colpiti dalla sindrome emolitico-uretica. Nel novembre 2024 a essere infettata era stata una bambina di un anno, nel luglio scorso un bebè di 10 mesi. Entrambi i piccini sono stati curati e salvati.

La vicenda di Mattia Maestri in stato vegetativo da 8 anni

C’è poi il caso di Mattia Maestri che da 8 anni vive in stato vegetativo. Oggi ha 12 anni. Quando mangiò del formaggio a latte crudo del caseificio di Coredo contaminato da Escherichia Coli ne aveva 4. Il padre è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha dato aggiornamenti sulla salute del figlio.

“Mattia peggiora di settimana in settimana. D’altronde la sua non è vita: prende 47 farmaci al giorno, ha 40 crisi epilettiche, non ci vede, non ci riconosce; respira e basta. La speranza è morta a giugno 2017, quando è entrato in coma. Bisogna essere realisti: i miracoli non esistono”, ha dichiarato il padre di Mattia.

L’uomo ha commentato anche l’ultimo caso, quello di Belluno: “Ho letto. Il primo pensiero è stato: andiamo avanti con la strage. Sono sempre i formaggi. Può anche accadere consumando carne cruda – casi rarissimi – o insalata non lavata concimata con letame”.

“Ci fu un’epidemia grossa in Germania, nel 2011, da germogli concimati con letame e contaminati da escherichia coli: ci furono 50 morti e più di 4.000 ricoveri. Spero che ai genitori del bimbo bellunese vada meglio che a noi”, ha aggiunto il genitore.

Tornando al figlio, ha spiegato che durante l’anno a Padova, a un certo punto, voleva bloccare le cure: “Mia moglie era contraria, voleva proseguire. Io ho insistito. Sono intervenuti i carabinieri e mi hanno minacciato il ritiro della patria potestà“.

“Oggi, con il senno di poi, penso di aver sbagliato a non tenere ferma la mia linea. Abbiamo continuato le cure e non abbiamo fatto altro che prolungare l’agonia del mio Mattia. E non è stata l’unica volta in cui eravamo in disaccordo per le cure”, ha concluso il padre di Mattia.