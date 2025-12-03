Bimbo di un anno morto in asilo nido a Parma per arresto cardiaco, il dramma durante il riposo pomeridiano

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragedia in un asilo nido di Parma: un bimbo di un anno è morto mentre si trovava nella struttura. Stando alle prime informazioni, il piccolo sarebbe stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio, avvenuto mentre stava riposando nel pomeriggio. Vani i tentativi di rianimazione: una volta giunto in ospedale, i medici ne hanno constatato il decesso. Per far luce sulla vicenda, è in corso un’indagine.

Bimbo di un anno morto all’asilo nido

Sono pochi i dettagli in merito alla triste vicenda che ha come protagonista un bimbo di un anno. Il piccolo si trovava in un asilo nido di Parma.

La struttura, a quanto si apprende da La Repubblica, è l’asilo Brucoverde, sito in via Pescara, nel quartiere San Leonardo.

Durante le ore di riposo pomeridiano, il bambino sarebbe stato colto da un arresto cardiocircolatorio.

I tentativi di rianimazione sarebbero stati vani: dopo una corsa in ospedale, dove il minore è stato trasportato d’urgenza, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Dramma a Parma: indagini in corso

Sul caso del bimbo di un anno morto in asilo nido a Parma stanno attualmente lavorando le Forze dell’Ordine.

Sembrerebbe che il piccolo sia morto durante il sonno, ma è stata aperta un’indagine per far luce su quanto accaduto.

Le dichiarazioni del sindaco

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha già rilasciato alcune dichiarazioni dopo la tragedia.

“Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole”, ha dichiarato il primo cittadino, secondo quanto riporta Il Corriere di Parma.

Il sindaco Guerra ha poi espresso il proprio cordoglio ai familiari del bimbo morto in asilo nido. Guerra, infine, ha espresso la sua vicinanza anche al personale dell’asilo teatro del dramma, oltre che alle famiglie dei piccoli che lo frequentano.