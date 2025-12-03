Bimbo di un anno morto in asilo nido a Parma per arresto cardiaco, il dramma durante il riposo pomeridiano
Dramma in un asilo nido di Parma, dove un bimbo di un anno è morto durante il riposo pomeridiano: la corsa in ospedale e le indagini in corso
Tragedia in un asilo nido di Parma: un bimbo di un anno è morto mentre si trovava nella struttura. Stando alle prime informazioni, il piccolo sarebbe stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio, avvenuto mentre stava riposando nel pomeriggio. Vani i tentativi di rianimazione: una volta giunto in ospedale, i medici ne hanno constatato il decesso. Per far luce sulla vicenda, è in corso un’indagine.
- Bimbo di un anno morto all’asilo nido
- Dramma a Parma: indagini in corso
- Le dichiarazioni del sindaco
Bimbo di un anno morto all’asilo nido
Sono pochi i dettagli in merito alla triste vicenda che ha come protagonista un bimbo di un anno. Il piccolo si trovava in un asilo nido di Parma.
La struttura, a quanto si apprende da La Repubblica, è l’asilo Brucoverde, sito in via Pescara, nel quartiere San Leonardo.
La tragedia si è verificata in un asilo nido del quartiere San Leonardo a Parma
Durante le ore di riposo pomeridiano, il bambino sarebbe stato colto da un arresto cardiocircolatorio.
I tentativi di rianimazione sarebbero stati vani: dopo una corsa in ospedale, dove il minore è stato trasportato d’urgenza, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
Dramma a Parma: indagini in corso
Sul caso del bimbo di un anno morto in asilo nido a Parma stanno attualmente lavorando le Forze dell’Ordine.
Sembrerebbe che il piccolo sia morto durante il sonno, ma è stata aperta un’indagine per far luce su quanto accaduto.
Le dichiarazioni del sindaco
Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha già rilasciato alcune dichiarazioni dopo la tragedia.
“Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole”, ha dichiarato il primo cittadino, secondo quanto riporta Il Corriere di Parma.
Il sindaco Guerra ha poi espresso il proprio cordoglio ai familiari del bimbo morto in asilo nido. Guerra, infine, ha espresso la sua vicinanza anche al personale dell’asilo teatro del dramma, oltre che alle famiglie dei piccoli che lo frequentano.