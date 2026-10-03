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Una giovane donna di 22 anni è indagata per omicidio colposo. Il dramma si è consumato presso il pronto soccorso di Treviso: un bimbo di appena un anno è stato trasportato presso il pronto soccorso, dove è arrivato in arresto cardiaco. Nonostante le disperate manovre di rianimazione, il cuore del piccolo non ha ripreso a battere. A dare l’allarme era stata la stessa indagata, baby sitter del bambino, nella notte tra il 1° e il 2 ottobre. Sul corpo del bimbo verrà effettuata l’autopsia.

Bimbo di un anno muore al pronto soccorso di Treviso

Il dramma si è consumato nella notte tra il 1° e il 2 ottobre presso il pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. All’1:30, infatti, è stato dichiarato il decesso di un bimbo di appena un anno, trasportato d’urgenza presso il nosocomio dove è arrivato in arresto cardiaco.

Alcuni momenti prima i sanitari della Suem 118 si erano precipitati a Mogliano Veneto, sempre nel Trevigiano, dopo una chiamata ricevuta da una 22enne, baby sitter del piccolo, che durante la notte si era accorta che il cuoricino del piccolo non dava segnali.

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Quando il piccolo è arrivato al pronto soccorso, anestesisti e pediatri erano già pronti a intervenire per rianimarlo. I sanitari della Suem 118 avevano già provveduto a intubarlo e tentato di rianimarlo, e il personale dell’ospedale ha continuato a porre in essere tutte le manovre necessarie per ripristinare l’attività cardiaca.

Ciò, purtroppo, non è avvenuto. Come scrive il Corriere della Sera, L’Ulss 2 di Treviso ha comunicato il decesso del bambino e ha espresso vicinanza alla sua famiglia.

La baby sitter indagata per omicidio colposo

Come ricostruisce la Tribuna di Treviso, la 22enne, durante la notte, si è accorta che il piccolo respirava con difficoltà, quindi ha dato prontamente l’allarme.

Il piccolo si chiamava Damiano Celeghin, figlio di Marta Fasan e Lorenzo Celeghin – scrive Treviso Today – e la coppia aveva affidato il figlio per la notte alla 22enne ora indagata. Le cause della morte non sono ancora note, ma la stampa locale riporta che Damiano non soffriva di alcuna patologia.

Le indagini e l’autopsia

La Tribuna di Treviso comunica che lunedì sarà eseguita l’autopsia per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del piccolo. L’incarico è stato affidato all’anatomopatoologa Sindi Visentin.

La 22enne, iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Treviso, è difesa dall’avvocata Lisa Caldato.