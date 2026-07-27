Bimbo morto a Catanzaro per un "grave processo infettivo-infiammatorio sistemico", i risultati dell'autopsia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il bimbo di un anno e mezzo morto a Catanzaro sarebbe stato vittima di un “grave processo infettivo-infiammatorio sistemico”. È quanto è emerso dall’autopsia sul corpo di Alessio Pio Coppolino, disposta dalla procura per fare chiarezza sul decesso del piccolo nell’ospedale del capoluogo calabrese dopo il trasferimento da Vibo Valentia.

L’autospia

Secondo gli esami autoptici e i primi risultati microbiologici, i medici legali hanno concluso che la causa della morte del bimbo sarebbe stata un processo infettivo-infiammatorio di “carattere settico, con interessamento multiorgani, in particolare pleuro-polmonare, pericardico-cardiaco e meningo-encefalico, generato da un quadro microbico ovvero polimicrobico la cui natura risulta in corso di valutazione”.

L’esito dell’autopsia è stato resa nota dalla procura di Catanzaro, che insieme alla procura di Vibo Valentia sta indagando sul decesso del bambino dopo l’ipotesi di una possibile contaminazione da batterio, forse il “Clostridium difficile”, nell’asilo nido che lo ospitava.

Le indagini

La procura ha comunicato inoltre che il procedimento iscritto è stato trasmesso, per “le opportune valutazioni”, alla Procura di Vibo, “essendo stati esclusi elementi di criticità nella gestione sanitaria presso l’ospedale ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro” dove il bambino è deceduto.

Risalire all’origine dell’infezione sarà necessario per tracciare i contorni del fascicolo di omicidio colposo contro ignoti sulla vicenda del Family Baby School di Tropea, struttura posta sotto sequestro dopo la morte del piccolo Alessio e il ricovero di altri quattro bambini.

ANSA

Per individuare con precisione l’agente patogeno responsabile dell’infezione e ricostruire l’inizio del processo settico, i pm attendono gli esiti definitivi degli esami microbiologici.

La morte del bimbo a Catanzaro

Alessio Pio Coppolino è morto nell’ospedale di Catanzaro il 22 luglio, nel quale era stato portato dopo che le sue condizioni erano precipitate durante il ricovero a Vibo Valentia, con i sintomi di una gastroenterite.

Come riportato da Ansa, i bambini che nell’ultimo mese sono stati ospiti dell’asilo nido frequentato dalla piccola vittima, in totale 38, sono stati messi sotto sorveglianza dalle autorità sanitarie.

Nella giornata di sabato 25 luglio, un altro bambino che ha fatto accesso alla Family Baby School di Tropea è stato ricoverato, ma secondo quanto riferito all’Ansa dal commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Angelo Vittorio Sestito “le condizioni del bambino sono buone e la situazione è sotto controllo”.