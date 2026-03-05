Bimbo morto a Lecce per una polmonite emorragica virale dopo il malore a scuola, il padre fondò i Ghetto Eden
Un bimbo di 11 anni è morto a Lecce a causa delle conseguenze di una polmonite emorragica virale: era figlio del fondatore del gruppo Ghetto Eden
Il bambino di 11 anni morto a Lecce dopo essersi sentito improvvisamente male a scuola è deceduto per le conseguenze di una polmonite emorragica virale. Trasportato in pronto soccorso con sintomi inizialmente associati a una sindrome influenzale, le cause del malore letale sono emerse dall’autopsia sul corpo del piccolo Ibrahim. Il padre Khadim, cantante reggae fondatore del gruppo Ghetto Eden ha allontanato le “speculazioni” sulla morte del figlio.
- La morte del bimbo a Lecce
- Le parole del padre fondatore del gruppo Ghetto Eden
- Che cos'è la polmonite emorragica virale
La morte del bimbo a Lecce
La causa del decesso è stata rilevata dal medico legale Ermenegildo Colosimo nell’autopsia disposta dall’Asl di Lecce proprio per fare chiarezza su cosa abbia portato alla morte improvvisa del bambino.
L’11enne aveva subito un malore mentre si trovava a scuola, nella mattina di lunedì 2 marzo, manifestando tosse persistente.
Avvertita dalla dirigente scolastica, la famiglia di Ibrahim è andata a prenderlo per portarlo a casa, dove le sue condizioni sarebbero precipitate repentinamente.
Nonostante la corsa all’ospedale leccese Vito Fazzi, il bambino è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.
Le parole del padre fondatore del gruppo Ghetto Eden
Parlando a Repubblica, il padre Diene Cheikh Amadou Bamba, in arte Khadim, cantante fondatore del gruppo reggae Ghetto Eden, ha spiegato che lo stato di salute del bambino sarebbe peggiorato all’improvviso.
“Basta speculazioni – ha dichiarato – Ibrahim stava bene. Lunedì è andato a scuola. Ha salutato insegnanti e compagni e si è seduto al suo banco. Aveva soltanto un po’ di tosse e, come consigliato dalla scuola, lo abbiamo riportato a casa. Poi è successo quello che non avremmo mai immaginato potesse accadere” ha spiegato ringraziando tutta la comunità salentina per il sostegno e la vicinanza ricevuta sulla vicenda.
La salma di Ibrahim sarebbe già stata restituita alla famiglia per essere tumulata in Senegal.
Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa Agi, si attendono i risultati di ulteriori esami istologici per accertare se l’11enne fosse affetto anche da una patologia cardiaca pregressa e mai diagnosticata, che potrebbe aver contribuito a peggiorare il quadro clinico.
Che cos’è la polmonite emorragica virale
Come spiega il portale Simri, la società italiana per le malattie respiratorie infantili, l’emorragia alveolare diffusa (Diffuse alveolar haemorrhage, DAH) è una rara condizione di sanguinamento polmonare che può manifestarsi clinicamente con emottisi, anemia, sintomi respiratori non distinguibili, infiltrati polmonari diffusi e insufficienza respiratoria ipossiemica.
La causa dell’emorragia ai polmoni può essere diversa: capillarite, malattie autoinfiammatorie, malattie cardiovascolari, coagulopatie, condizioni immuno-allergiche o può anche essere provocata da farmaci.
Nel caso in cui non sia possibile riscontrare delle cause, la condizione può essere definita emosiderosi polmonare idiopatica (IPH).