Bimbo morto a Lecce per una polmonite emorragica virale dopo il malore a scuola, il padre fondò i Ghetto Eden

Il bambino di 11 anni morto a Lecce dopo essersi sentito improvvisamente male a scuola è deceduto per le conseguenze di una polmonite emorragica virale. Trasportato in pronto soccorso con sintomi inizialmente associati a una sindrome influenzale, le cause del malore letale sono emerse dall’autopsia sul corpo del piccolo Ibrahim. Il padre Khadim, cantante reggae fondatore del gruppo Ghetto Eden ha allontanato le “speculazioni” sulla morte del figlio.

La causa del decesso è stata rilevata dal medico legale Ermenegildo Colosimo nell’autopsia disposta dall’Asl di Lecce proprio per fare chiarezza su cosa abbia portato alla morte improvvisa del bambino.

L’11enne aveva subito un malore mentre si trovava a scuola, nella mattina di lunedì 2 marzo, manifestando tosse persistente.

Avvertita dalla dirigente scolastica, la famiglia di Ibrahim è andata a prenderlo per portarlo a casa, dove le sue condizioni sarebbero precipitate repentinamente.

Nonostante la corsa all’ospedale leccese Vito Fazzi, il bambino è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Parlando a Repubblica, il padre Diene Cheikh Amadou Bamba, in arte Khadim, cantante fondatore del gruppo reggae Ghetto Eden, ha spiegato che lo stato di salute del bambino sarebbe peggiorato all’improvviso.

“Basta speculazioni – ha dichiarato – Ibrahim stava bene. Lunedì è andato a scuola. Ha salutato insegnanti e compagni e si è seduto al suo banco. Aveva soltanto un po’ di tosse e, come consigliato dalla scuola, lo abbiamo riportato a casa. Poi è successo quello che non avremmo mai immaginato potesse accadere” ha spiegato ringraziando tutta la comunità salentina per il sostegno e la vicinanza ricevuta sulla vicenda.